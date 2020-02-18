Во втором полуфинале мужского конькового спринта на этапе многодневки «Ски Тур» в шведском Оре случился завал. На стартовых метрах норвежец Симен Хегстад Крюгер рухнул под ноги лидеру Кубка мира Александру Большунову.

– По-моему, это было нечестно, – сказал Большунов в интервью норвежскому телеканалу NRK. – Похоже, что сборная Норвегии ведет нечестную игру. Он [Крюгер] упал прямо мне под ноги. Если хотят побеждать таким способом – хорошо, пусть так. Но выглядит нечестно.

– Думаете, Симен Хегстад рухнул специально, чтобы помочь [Полу] Голбергу выиграть «Ски Тур»?

– Было похоже, что перед ним было достаточно места. Не было причины валиться мне на лыжи.

– Это как-то влияет на ваши шансы выиграть многодневку?

– Если не будет отмены гонок и других изменений, если нормально проведут 38-километровый марафон, то это никак не скажется на финальном результате. Это лишь выбесило меня чуть сильнее обычного.

– Когда вы в последний раз приходили в такое бешенство после забега?

– Уже и не вспомню. Остальные гонки проходили гладко и честно, только сегодня получилось не очень здорово.

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– У Большунова не было вариантов, чтобы остановиться, – заявил тренер сборной России Маркус Крамер. – Это спринт, здесь все происходит быстро, так что все на совести жюри.

– О чем вы подумали, когда увидели завал?

– Это то, за что я не люблю спринт, потому что подобное происходит слишком часто. Сегодняшняя ситуация могла решить судьбу всего «Ски Тура», но это спринт – один раз случается так, в другой совершенно иначе. Сегодня нам не повезло.

– Как дальше отреагирует на подобную неудачу Александр?

– Я знаю его. Саша подумает об этом полчасика, но завтра будет сконцентрирован на следующей гонке. И сделает все, чтобы выиграть ее.

– Он не сдастся?

– Нет-нет. Он никогда не сдается, будет биться.

***

Симен Хагстед Крюгер, Норвегия, «Ски Тур»Getty Images

– Мы просто подошли слишком близко друг к другу, – прокомментировал Симен Хегстад Крюгер. – Почувствовал, что падаю. Думал, он пропустит меня, и тогда у нас будет достаточно пространства. Не согласен с тем, что меня поставили на последнее место, ведь я не хотел сбивать Большунова. Получилось плохо, и без разницы, кто это был.

– Большунов в бешенстве и думает, что это нечестная игра сборной Норвегии.

– Думаю, он поймет, что вспылил и что подобное случается в спринте. Это несчастный случай, только и всего.

В результате падения Большунов не квалифицировался в финал и остался в итоговой классификации спринтов на восьмом месте.

Победителем решающего забега стал норвежец Йоханнес Клебо, Пол Гольберг финишировал только четвертым.

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