Организаторы лыжной многодневки «Ски Тур» внесли корректировки в расписание турнира и сократили дистанцию одной из гонок.

Первоначально лыжники должны были 20 февраля пробежать 38-километровый коньковый марафон – стартовать в шведском Стурлине и финишировать в норвежском Мерокере.

Но из-за неблагоприятной погоды и сильного ветра скоростью до 17 м/с участники многодневки начнут забег в Мерокере, пройдут до Фьергена, где изначально планировали установить станцию для питания, и затем вернутся на стадион в исходную точку.

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей сообщил шведскому телеканалу SVT Sport, что дистанцию сократят с 38 до 33 километров как для мужчин, так и для женщин. «Безопасность гонщиков для нас превыше всего, но также должны соблюдаться честные и равные условия для всех. Поэтому мы изменили конфигурацию трассы», – заявил Миньерей.

Помимо масс-старта в «Ски Туре» состоятся еще два этапа. 22 февраля в Тронхейме пройдет классический спринт, 23 февраля там же – 30-километровый пасьют классикой.

Лыжник сборной России Александр Большунов идет вторым в общем зачете многодневки и уступает 23 секунды норвежцу Полу Гульбергу.

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