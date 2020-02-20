Россиянин Александр Большунов победил в масс-старте на четвертом этапе лыжной многодневки «Ски Тур».

Большунов преодолел дистанцию 34 км за один час, 19 минут и 34 секунды. Вторым финишировал норвежец Йоханнес Клебо, проигравший Александру 51,7 секунды. На третьем месте расположился еще один норвежец – Эмил Иверсен (+51,8). Десятку замкнул еще один лыжник из России, Андрей Мельниченко (+57,6).

По ходу гонки Большунов сломал палку, но потерял минимум времени, так как свой инвентарь Александру отдал другой российский лыжник – Денис Спицов.

Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, опережая Клебо почти на 500 очков.

Изначально лыжники должны были пройти 38 км, но гонка была сокращена из-за погодных условий.

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