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Большунов сломал палку во время гонки – Александра выручил Спицов, отдавший свою

Большунов сломал палку во время гонки – Александра выручил Спицов, отдавший свою
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 41 мин. назад

Потрясающая взаимовыручка среди лыжников сборной России!

Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на четвертом этапе многодневки «Ски Тур».

По ходу гонки Большунов сломал палку, но его выручил соотечественник Денис Спицов. Партнер по сборной России отдал Александру свою палку и таким образом помог ему победить.

  • Большунов выиграл гонку с серьезным отрывом от Йоханнеса Клебо – 51,7 секунды.
  • Спицов, пожертвовавший палку Большунову, финишировал 17-м с отставанием одна минута 47,6 секунды.

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