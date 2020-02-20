Лучший лыжник России и мира Александр Большунов убедительно расквитался со всей сборной Норвегии за падение в спринте и буквально уничтожил соперников в 34-километровом масс-старте. Саша финишировал в гордом одиночестве и привез Клебо и Иверсену почти минуту. Он увеличил отрыв от Йоханнеса в общем зачете и впервые за четыре гонки «Ски Тура» взял лидерство в тотале многодневки.

Александр первый раз побеждает из сольного отрыва подобного этому. Отрыв в мужских лыжах – понятие редкое, штучное. Сперва к праздному гулянию на последнем круге и коллективному финишу приучил Петтер Нуртуг, потом его эстафету подхватил Клебо, и гонки свелись к тому, что по ходу дистанции нужно высадить из пелотона сильных спринтеров.

Отрывы редки и оттого любимы болельщиками. Ровно 10 лет назад полуминутный отрыв в дуатлоне Ванкувера сделал швед Юхан Ульссон (его догнали, но гонка не забылась до сих пор), через три года он же повторил побег в марафоне на ЧМ-2013, и должное красивейшей победе отдали болельщики всех сборных. В прошлом сезоне на ЧМ в Зеефельде полтинник из отрыва выиграл норвежец Ханс Кристер Холунн – ему не поверили, и Большунов остался с очередным серебром.

Можно сказать, что, когда лыжник выигрывает из отрыва, он становится настоящим мужчиной, и в этот раз высочайшие спортивные качества продемонстрировал Большунов, выложив все козыри, что у него были. Пелотон долго не распадался, и в первой части гонки Сашу снова настигли неприятности. Он упал, потом сломал палку, и тогда Денис Спицов отдал ему свою. Денис намного ниже ростом, и его палка могла не подойти Александру, но этот жест позволил Большунову перетерпеть до пит-стопа, а потом получить палку нужной ростовки и продолжить сражение за победу.

Отрыв наметился на 20-километровой отсечке. Сьюр Рёте забрал максимум бонусных секунд на промежуточном финише и рванул вперед. За ним удержались Большунов, который больше не допускает норвежских отрывов, и товарищ по команде Симен Хегстад Крюгер. Связка продержалась недолго: сначала отсеялся Крюгер, потом Рёте, и Большунов в гордом одиночестве стал наращивать преимущество. Он делал это с особым изыском и откровенным издевательством над норвежцами: 20 секунд, 30, вот наконец и 40. Мелькнула минута, но Норвегия занялась разборками за оставшиеся призы и ускорилась. Рёте и Крюгер поравнялись с остальными, и вторым стал Клебо, которому после поездки в Тронхейм к доктору резко перестал мешать сломанный палец. Третий – внезапно возродившийся Эмиль Иверсен.

Видео - Чемпионский финиш гонки на 34 км, в которой Большунов привез почти минуту Клебо 01:25

«Это было очень жестоко, борьба в «Туре» закончена», – сказал Пол Голберг, который лидировал в общем зачете многодневки перед гонкой.

«Это было красиво», – сказал Клебо.

«Я просто потерял дар речи», – заявил Финн Хоген Крог.

«Это был замечательный для него день. Демонстрация власти», – описал гонку эксперт NRK Тургейр Бьорн.

Перед классическим спринтом и классическим 30-километровым пасьютом Большунов везет Голбергу и Рёте в тотале «Ски Тура» минуту и пять секунд, Клебо замыкает топ-10 и проигрывает 2 минуты 42 секунды. Отставание Йоханнеса в Кубке мира – 486 баллов. Собственно, можно распевать победные песни. Воскресная гонка преследования будет триумфальной прогулкой Александра по норвежскому лесу.

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