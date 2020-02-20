Россиянин Александр Большунов прокомментировал победу в масс-старте на 34 км в рамках «Ски Тура».

«Сложилось реально очень сложно, потому что на 15 км мне сломали палку, хорошо, что Денис Спицов мне дал свою, потом я ему палку тоже поменял. На 18 км меня свалили, упал на спуске, отстал от группы – пришлось догонять. После того как догнал – пришлось ускориться.

Я понял, что надо продолжать наращивать темп. С того момента пришлось делать отрыв. В плане у меня было если и выходить в лидеры «Ски Тура», то только после этой гонки. Рад, что получается так, как было задумано», – заявил Большунов.

Двумя днями ранее Александр не попал в финал спринта из-за бросившегося под ноги Симена Хегстада Крюгера.

Победа в масс-старте позволила Большунову выйти в лидеры общего зачета «Ски Тура», время Александра – 2.26,16.

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