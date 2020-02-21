Норвежские журналисты обвинили лидера многодневки «Ски Тур» Александра Большунова в получении выгоды от снегохода, который шел перед ним по трассе. Нахождение рядом снегохода якобы помогло российскому лыжнику получить 50-секундное преимущество.

С мнением репортеров согласился Симен Хегстад Крюгер. «Да, снегоход в какой-то момент двигался слишком близко. Был сильный боковой ветер. Если снегоход был слишком близко, то это не очень хорошо. Мы обсуждали это в палатке. Водитель должен знать, откуда дует ветер, чтобы снегоход не принимал на себя ветра больше, чем лыжник. Водитель должен знать, где находиться, чтобы не влиять на результат», – цитирует Крюгера Dagbladet.

Эмиль Иверсен отреагировал саркастично, Финн Хоген Крог исключил вероятность того, что победить Большунову помог снегоход. Сам Александр заявил:

«Вообще не помню, чтобы я следовал за снегоходом. Был сильный ветер, плохая видимость. Снегоход ни при чем, не думаю, что я получил какое-то преимущество. Если норвежцы думают, что я этим воспользовался – это их дело. Это полная чушь. Я победил не поэтому. Они могли последовать за мной, но не смогли».

23-летний Большунов выиграл 34-километровый масс-старт коньком с 50-секундным преимуществом над Клебо и Иверсеном.

Александр возглавляет общий зачет многодневки и Кубка мира.

Большунов бросил Клебо 50 секунд и впервые победил из отрыва. Это великое господство над Норвегией

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