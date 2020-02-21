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«******** [устал] с одной палкой ехать». Спицов извинился за мат в прямом эфире
Лыжник извинился за эмоции после гонки.
Забавный диалог с использованием нецензурной лексики произошел между российскими лыжниками Денисом Спицовым и Александром Большуновым после финиша 34-километрового масс-старта в рамках многодневки «Ски Тур».
Спицов: «****** [гребаный] в рот, блин».
Большунов: «Чего ты?»
Спицов: «Да ******** [задолбался] с одной палкой ехать».
Большунов: «А я догоняю, а ты уже сзади, а я палку тебе несу».
Александр Большунов и Денис Спицов, Пхёнчхан-2018Getty Images
Видео можно посмотреть здесь. По ходу гонки лидер сборной Большунов сломал палку, и Спицов отдал ему свою. Затем Александру передали новую палку ростовки Спицова, и он вернул ее товарищу по команде.
Позже 23-летний Спицов извинился за мат. «Наверно, лучший комментарий к сегодняшней гонке был сразу после финиша и на эмоциях. Прошу прощения у всех болельщиков за нецензурную брань в прямом эфире и огромное вам всем спасибо за слова поддержки. Поздравляю Саню с победой и лидерством в «Ски Туре»! Уверен, что на моем месте сегодня бы любой из нашей команды поступил так же», – написал Денис.
- Большунов выиграл гонку с 50-секундным преимуществом над норвежцами Клебо и Иверсеном, Спицов стал 17-м.
- Александр лидирует в общем зачете «Ски Тура», до конца многодневки осталось две гонки – спринт и 30-километровый пасьют классикой.
- На Олимпиаде-2018 Большунов и Спицов вместе выиграли серебряные медали командного спринта и эстафеты.
Большунов бросил Клебо 50 секунд и впервые победил из отрыва. Это великое господство над Норвегией