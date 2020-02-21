Забавный диалог с использованием нецензурной лексики произошел между российскими лыжниками Денисом Спицовым и Александром Большуновым после финиша 34-километрового масс-старта в рамках многодневки «Ски Тур».

Спицов: «****** [гребаный] в рот, блин».

Большунов: «Чего ты?»

Спицов: «Да ******** [задолбался] с одной палкой ехать».

Большунов: «А я догоняю, а ты уже сзади, а я палку тебе несу».

Александр Большунов и Денис Спицов, Пхёнчхан-2018Getty Images

Видео можно посмотреть здесь. По ходу гонки лидер сборной Большунов сломал палку, и Спицов отдал ему свою. Затем Александру передали новую палку ростовки Спицова, и он вернул ее товарищу по команде.

Позже 23-летний Спицов извинился за мат. «Наверно, лучший комментарий к сегодняшней гонке был сразу после финиша и на эмоциях. Прошу прощения у всех болельщиков за нецензурную брань в прямом эфире и огромное вам всем спасибо за слова поддержки. Поздравляю Саню с победой и лидерством в «Ски Туре»! Уверен, что на моем месте сегодня бы любой из нашей команды поступил так же», – написал Денис.

Большунов выиграл гонку с 50-секундным преимуществом над норвежцами Клебо и Иверсеном, Спицов стал 17-м.

Александр лидирует в общем зачете «Ски Тура», до конца многодневки осталось две гонки – спринт и 30-километровый пасьют классикой.

На Олимпиаде-2018 Большунов и Спицов вместе выиграли серебряные медали командного спринта и эстафеты.

Большунов бросил Клебо 50 секунд и впервые победил из отрыва. Это великое господство над Норвегией

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме