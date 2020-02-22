Сборная Норвегии планирует командно работать против российского лыжника Александра Большунова на заключительном этапе многодневки «Ски Тур» в воскресенье, 23 февраля.

«Добиться успеха будет чрезвычайно сложно. На самом деле, в пределах досягаемости только Пол [Голберг]. Его успех зависит от того, сможет ли он отыграть больше минуты в спринте, потому что на 30 километрах много не отыграешь: Большунов потенциально лучший на длинной дистанции. Так что мы не думаем особо про общий зачет», – заявил в интервью Aftenposten норвежский тренер Эйрик Мюр Носсум и добавил, что в сборной рассматривают возможность применения командной тактики против Большунова.

«Я слышал комментарии норвежцев, но думаю, что последние гонки будут тяжелыми. Посмотрим. Они каждый день способны преподнести сюрпризы», – заявил 23-летний Большунов.

Александр лидирует в общем зачете «Ски Тура», до конца многодневки осталось две гонки: классический спринт и классический пасьют на 30 километров.

Большунов также возглавляет общий и дистанционный зачеты Кубка мира.

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