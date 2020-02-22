Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал поведение сборной Норвегии, которая работает против Александра Большунова командой и обвиняет лыжника в нечестной борьбе.

«Доходит до смешного. Конечно, им обидно проигрывать дома, и проигрывать вчистую, поэтому находят различные оправдания. Ребята в команде шутят: дескать, норвежцы не заметили, что за рулем снегохода сидел Устюгов. Да, больной Устюгов специально снялся, чтобы сесть на снегоход и помочь Большунову», – приводит слова Бородавко Sportbox.ru.

Большунов лидирует в общем зачете «Ски Тура» за две гонки до конца многодневки.

Ранее норвежцы обвинили его в получении преимущества с помощью снегохода.

Норвежцы планируют работать против Большунова командой в последней гонке «Ски Тура»

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