Норвежец Йоханнес Клебо выиграл классический спринт на предпоследнем этапе «Ски Тура».

В финале вице-лидер общего зачета Кубка мира на 1.2 секунды опередил соотечественника Пола Голберга. Третьим финишировал еще один норвежец Эрик Валнес, который отстал от победителя на 1.6 секунды. Кроме того, еще два скандинава – Эмил Иверсен и Финн Хоген Крог – заняли четвертое и пятое места.

Лидер сборной России Александр Большунов стал 12-м, снова упав в полуфинале, но на этот раз без помощи соперников. Русский спортсмен шел третьим на финиш в 1/2, но неудачно встроился в лыжню и повалился на снег, пропустив вперед всех конкурентов.

Также в полуфинале завершил выступление Глеб Ретивых. Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Андрей Ларьков и Евгений Белов не вышли в 1/2.

Относительная неудача в спринте не помешала Большунову и дальше лидировать в общем зачете «Ски Тура».

23 февраля «Ски Тур» завершится гонкой преследования классическим стилем на 30 км.

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