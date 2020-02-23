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«Манипуляции не допускаются». FIS раскритиковала норвежцев за командную тактику
В действиях норвежских лыжников усмотрели манипуляции со спортивными результатами.
На финише спринтерского полуфинала в Тронхейме норвежский лыжник Эрик Вальнес пропустил соотечественника Пола Голберга, чтобы гарантировать ему финал. В FIS не оценили скандинавское благородство.
«В лыжных гонках не принято заниматься командной работой. Подобное следует обсудить и сформулировать правила на этот счет более четко. Пока же можно отметить, что манипуляции со спортивными результатами не допускаются», – цитирует NRK главу комитета FIS по лыжным гонкам Вегарда Ульванга.
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