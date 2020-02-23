Норвежская лыжница Тереза Йохауг завершила «Ски Тур»-2020 победой в гонке преследования на 15 км.

Победительница прошла дистанцию за 41 минуту 13,8 секунды. Второе место в упорной борьбе вырвала еще одна норвежка Хейди Венг у соотечественницы Ингвид Флюгстад Эстберг. Они уступили Йохауг 3:40,8 и 3:41,5 минуты соответственно.

Лучшей в составе сборной России стала Алиса Жамбалова, которая отстала от Йохауг на 13 минут с лишним и финишировала 22-й.

Мужской пасьют на 30 км начнется в 15:20 мск.

29 февраля – 1 марта пройдет этап в финском Лахти.

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