Норвежский лыжник Пол Голберг выиграл 30-километровую гонку преследования классикой и многодневку «Ски Тур».

Последний этап состоятся в Тронхейме (Норвегия). Голберг стартовал вторым вслед за Большуновым с 34-секундным отставанием, быстро отыграл его и вышел вперед. Победитель преодолел дистанцию со временем 1:23:51.6. Вторым стал его соотечественник Симен Хегстад Крюгер (+28.9), третьим – еще один норвежец Ханс Кристе Холунн (+30.1)

Александр Большунов финишировал седьмым с отставанием 1:41. Сервисмены сборной России сработали неудачно из-за поменявшейся погоды.

Большунов остался лидером общего зачета Кубка мира – Клебо финишировал шестым и не смог сильно сократить отставание.

Следующий этап Кубка мира состоится 29 февраля-1 марта в Лахти (Финляндия).

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