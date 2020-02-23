От финальной гонки «Ски Тура» – 30-километрового классического пасьюта – российские болельщики ждали великого триумфа Александра Большунова, который выходил на старт лидером многодневки и общего зачета. Ближайший норвежец, Пол Голберг, стартовал в 34 секундах, остальные – в полутора минутах.

Волноваться заставлял только пошедший накануне гонки снег – не очень подходящая погода для габаритного лидера сборной России. Но его кондиции, показанные в предыдущей длинной гонке, и полностью подходящая Большунову дистанция все же успокаивали.

Но с первого же отрезка все пошло не так. Голберг за два километра съел половину отставания, потом добрал Большунова и укатил вперед. Лыжи Александра стояли колом, а потом камеры выхватили Дениса Спицова и Ивана Якимушкина, которые практически шли пешком.

Преимущество Голберга над Большуновым росло, потом его добрала семерка преследователей – Крюгер, Холунн, Рёте, Крог, Иверсен, Нюэнгет и Клебо. Александр сперва держался, а потом стал стремительно отставать. Когда снег прекратися примерно за семь километров до финиша, Саша втопил и был на расстоянии вытянутой руки от норвежцев, но те поняли, что главный соперник близко, и тоже прибавили ходу.

Большунов доехал седьмым, одним движением смахнул лыжи и резко покинул финишный городок. Потом на фото попал момент, как он в ярости рвет на себе желтую майку.

Александр БольшуновGetty Images

Что произошло?

Серьезнейшие коррективы в гонку внесла капризная норвежская погода. Снег пошел за 15 минут до старта гонки, и находящиеся на домашней трассе норвежцы, конечно же, справились с этим лучше. Они связались с местными метеорологами и узнали, что снег продолжит валить, а вакс-тим России подготовила лыжи с расчетом на то, что снегопад прекратится.

«Мы решили поменять лыжи буквально перед стартом, и это решило все», – рассказал Голберг, который, похоже, искренне сожалел, что все сложилось именно таким образом без борьбы.

Норвежцы схватили так называемые лыжи зеро, на которые не накладывается слой мази: инвентарь готовят исключительно технически. А Большунов и его товарищи по команде ехали на щедро смазанных лыжах, которые совершенно не катили и совсем немного помогали на держание. Правда, стартовавшие на пять минут позже Андрей Ларьков и Евгений Белов провели неплохую гонку – возможно, за это время они успели поменять лыжи.

Неприятности с лыжами случаются – особенно на классических дистанциях. Вдвойне обидно, что это произошло в такой важной для Большунова гонке. Несколько лет назад подобное произошло с Калле Халварссоном в трипл-многодневке Лиллехаммера – он находился в шикарной форме и выиграл две стартовые гонки, а в классическом пасьюте потерял все из-за стоящих колом лыж.

Это очень серьезно?

Разумеется, Большунов расстроился, но с точки зрения общего зачета Кубка мира ничего серьезного не произошло. Главный соперник, Клебо, финишировал всего строчкой выше – Йоханнес так уработался на длинной дистанции, что не смог вырезать финиш у Иверсена и Нюэнгета. Те не стали его пропускать – вчера за подобное благородство в исполнении Эрика Валнеса норвежцев раскритиковал глава лыжегоночного комитета FIS Вегард Ульванг.

Клебо получил за шестое место 120 очков, Большунов за седьмое – 108. Разница между российским и норвежским лыжниками – 417 баллов. Это по-прежнему комфортный отрыв, хотя, конечно, Александр рассчитывал на большее. А еще лыжным гонкам и болельщикам важны разные победители – у женщин победительницей давно неофициально считают ту, которая заняла второе место вслед за Терезой Йохауг. Большунов выиграл «Тур де Ски», но проиграл «Ски Тур». Выиграть общий зачет стало немного сложнее, но все по-прежнему в руках российского лыжника.

Подписывайся на главный телеграм-канал страны о лыжах и не пропускай ни одной новости

Другие тексты автора о зимних видах спорта:

Обыск у Логинова в 6 утра – беспредел. Но СБР подставился сам по глупости и безалаберности

10 лет назад Легков обидно проиграл на Олимпиаде. Но запустил революцию в русских лыжах

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме