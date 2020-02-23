Россиянин Александр Большунов пришел в ярость после неудачного выступления на заключительном этапе «Ски Тура».

Александр стартовал первым в пасьюте, но пришел к финишу только седьмым. По ходу гонки было заметно, что Большунов и другие российские лыжники испытывают проблемы с лыжами.

Пересекая финиш, Большунов демонстративно отстегнул лыжи и бросил их в рекламный щит, а также порвал стартовый биб.

«Промахнулись мы все вместе, не подумали, что прогноз погоды может быть некорректным. До начала гонки, за 15 минут, прогноз показывал, что снег закончится через 15 минут, а он закончился только через час. Поэтому так случилось. Я с большим уважением отношусь к Сане. Понятно, что с первого подъема он матерился, как и вся команда, это понятно.

Мы так серьезно «залетали» на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме в 2013 году на «полтиннике». Сейчас сервисменам все сказали, надеемся, выводы сделаем. Обычно норвежцы дают очень точный прогноз, даже в других странах мы его смотрим. Без ошибок вообще ни у кого не бывает», – прокомментировала неудачный подбор лыж Елена Вяльбе.

Победителем «Ски Тура» стал норвежец Пол Голберг, Большунов занял седьмое место.

В общем зачете Кубка мира Большунов занимает уверенное первое место.

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