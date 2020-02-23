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Большунов пришел в ярость из-за плохих лыж, кинул их в рекламный щит и порвал на себе биб
Впрочем, Александр все равно остается лидером общего зачета Кубка мира.
Россиянин Александр Большунов пришел в ярость после неудачного выступления на заключительном этапе «Ски Тура».
Александр стартовал первым в пасьюте, но пришел к финишу только седьмым. По ходу гонки было заметно, что Большунов и другие российские лыжники испытывают проблемы с лыжами.
Пересекая финиш, Большунов демонстративно отстегнул лыжи и бросил их в рекламный щит, а также порвал стартовый биб.
«Промахнулись мы все вместе, не подумали, что прогноз погоды может быть некорректным. До начала гонки, за 15 минут, прогноз показывал, что снег закончится через 15 минут, а он закончился только через час. Поэтому так случилось. Я с большим уважением отношусь к Сане. Понятно, что с первого подъема он матерился, как и вся команда, это понятно.
Мы так серьезно «залетали» на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме в 2013 году на «полтиннике». Сейчас сервисменам все сказали, надеемся, выводы сделаем. Обычно норвежцы дают очень точный прогноз, даже в других странах мы его смотрим. Без ошибок вообще ни у кого не бывает», – прокомментировала неудачный подбор лыж Елена Вяльбе.
- Победителем «Ски Тура» стал норвежец Пол Голберг, Большунов занял седьмое место.
- В общем зачете Кубка мира Большунов занимает уверенное первое место.
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