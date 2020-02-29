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«Всю трясло, гонки по телевизору не смотрела». Непряева – о пропуске «Ски Тура»
Российская лыжница вернулась после болезни и заняла шестое место в гонке на 10 км классикой.
Лидер женской сборной России по лыжным гонкам Наталья Непряева вернулась на лыжню после болезни и заняла шестое место на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
24-летняя лыжница прокомментировала итоги гонки корреспонденту Eurosport.ru Валерии Кукалевой.
– Пока не скажу, что у меня хорошее самочувствие. Очень тяжело, все-таки целую неделю не то чтобы ничего не делала, но не было никаких работ, проработок. Очень тяжело возвращаться. Но я надеюсь, что эта гонка была, скажем так, разминочная. В принципе, уже чувствую, что возвращается то самочувствие, которое было до болезни.
– Планируете завтра бежать эстафету?
– Скорее всего, да.
– «Ски Тур», к сожалению, прошел без вас. Следили за гонками по телевизору?
– Нет, не могла смотреть гонки. Меня прямо всю трясло, не смотрела.
– Остальные лидеры сборной ушли в декрет, вся ответственность за результат легла на вас. Это давит дополнительно?
– Тяжело сказать. Лыжные гонки – это индивидуальный вид спорта, каждый бегает сам за себя. Конечно, для морального духа мне не хватает девочек, все равно мы друзья, команда. Но в личных гонках у нас каждый сам за себя.
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