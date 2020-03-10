Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер рассказал, что российские пользователи инстаграма писали ему оскорбительные сообщения в инстаграме после инцидента с Александром Большуновым на «Ски Туре» – норвежец снес его во время спринта.

«Некоторые очень злились. Думаю, российские медиа преподнесли все немного иначе – не так, как было на самом деле. В любом случае, у меня нет врагов среди русских лыжников. Мы жестко конкурируем, но между нами нет крови. Хотелось бы оставить в прошлом этот инцидент. Это было немного неуклюже, вот и все. Надеюсь, меня простили», – цитирует Крюгера Dagbladet.

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23-летний Большунов признал, что чересчур вспылил после финиша, когда обвинил норвежцев в нечестной игре. «Такие аварии случаются. После столкновения в Оре было несколько минут гнева и эмоций. Но сейчас между нами все в порядке», – сказал Александр.

Следующую гонку лыжники пробегут 14 марта в Квебеке – это даст начало спринт-туру.

Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира с отрывом в 495 очков.

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