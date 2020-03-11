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Норвежские лыжники пропустят заключительные этапы. Большунов – победитель КМ-2019/20
Причина, как и всегда, в коронавирусе.
Сборная Норвегии не выступит на финальных этапах Кубка мира-2019/20 по лыжным гонкам, которые пройдут в Квебеке, Миннеаполисе и Кэнморе.
Как сообщает NRK, данное решение было принято из-за непростой ситуации, связанной с эпидемией коронавируса. «Мы находимся в положении, когда нам нужно расставить приоритеты. Наш приоритет – здоровье спортсменов, а уже затем их успехи», – заявил президент ассоциации лыжных гонок Норвегии Торбьорн Скогстад.
Таким образом, российский лыжник Александр Большунов стал победителем Кубка мира-2019/20. У Александра перед последними этапами 2 073 очка, идущий на второй строчке норвежец Йоханнес Клебо уже никак не достанет лидера – у него 1 663 балла.
Большунов – третий в отечественной истории победитель КМ по лыжам после Александра Завьялова и Владимира Смирнова. И первый в истории России.
- Этап Кубка мира в канадском Квебеке пройдет с 14 по 15 марта, этап в американском Миннеаполисе – 17 марта.
- Заключительный этап КМ состоится в период с 20 по 22 марта в канадском Кэнморе.
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