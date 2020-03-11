Лыжники сборной Норвегии прокомментировали отказ от выступлений на этапах Кубка мира в американском Миннеаполисе и канадском Кэнморе из-за угрозы заражения коронавирусом.

«Поддерживаю решение Федерации лыжного спорта Норвегии на 100%. Мы все должны внести вклад в ограничение распространения инфекции, как сегодня поступают во всем мире. Это намного важнее, чем отправиться на финальные гонки КМ в Канаде и США», – заявил Йоханнес Клебо.

«Очень тупо не выступать в Штатах, которые, наконец, попали в программу Кубка мира. Надеюсь сберечь шанс пробежать в Миннеаполисе, но это все ради более важных вещей. Спорт и титулы в этом контексте становятся не такими значимыми.

Думаю, что норвежская федерация приняла взвешенное и мудрое решение, и хотел бы увидеть подобное от FIS. Мне кажется странным, что они не отменили финальные этапы. Но наше решение не лететь в США и Канаду не должно влиять на их позицию.

Жду, что они все же последуют совету американских властей никуда не ездить», – заявил Пол Голберг в интервью NRK.

В Кубке мира-2019/20 проведут еще два этапа – лыжную многодневку «Спринт Тур» в Миннеаполисе и три гонки в Кэнморе.

В спринтерском зачете «Малого хрустального глобуса» норвежцы Клебо, Эрик Валнес и Голберг занимают первые три места. Йоханнес опережает идущего четвертым Федерико Пеллегрино на 165 очков, в то время как в розыгрыше остаются 200 баллов.

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