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Вяльбе – о победе Большунова из-за отказа соперников: «Норвежцы просто не умеют проигрывать»
Россия – 1, Норвегия – 0.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о пропуске сборной Норвегии североамериканских этапов Кубка мира из-за опасений заражения коронавирусом.
«Да особо никаких мыслей, просто радость. И так ведь уже было понятно, что Саня [Большунов] выиграет общий зачет. Почти 500 очков преимущества – с этим уже ничего не сделать.
– Но решение норвежцев удивило?
– Мне кажется, такое решение должна была принимать не отдельная команда, а FIS. Все-таки опасность реально есть. Но они посчитали, что пока ехать можно.
А норвежцы, мне кажется, просто не умеют проигрывать. Поняли, что ловить нечего. Чего тогда ехать?» – заявила Вяльбе в интервью «Спорт-Экспрессу».
- Сборная Норвегии объявила, что не примет участия в двух заключительных этапах Кубка мира – «Спринт Туре» в Миннеаполисе, а также в трех гонках в канадском Кэнморе.
- В топ-5 общего зачета КМ четверо норвежцев – Йоханнес Клебо, Пол Голберг, Симен Хагстед Крюгер и Сьюр Рёте.
Большунов был обречен на Кубок мира. Норвежцы испугались не коронавируса, а неминуемого поражения