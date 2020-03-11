Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о пропуске сборной Норвегии североамериканских этапов Кубка мира из-за опасений заражения коронавирусом.

«Да особо никаких мыслей, просто радость. И так ведь уже было понятно, что Саня [Большунов] выиграет общий зачет. Почти 500 очков преимущества – с этим уже ничего не сделать.

– Но решение норвежцев удивило?

– Мне кажется, такое решение должна была принимать не отдельная команда, а FIS. Все-таки опасность реально есть. Но они посчитали, что пока ехать можно.

А норвежцы, мне кажется, просто не умеют проигрывать. Поняли, что ловить нечего. Чего тогда ехать?» – заявила Вяльбе в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сборная Норвегии объявила, что не примет участия в двух заключительных этапах Кубка мира – «Спринт Туре» в Миннеаполисе, а также в трех гонках в канадском Кэнморе.

В топ-5 общего зачета КМ четверо норвежцев – Йоханнес Клебо, Пол Голберг, Симен Хагстед Крюгер и Сьюр Рёте.

Большунов был обречен на Кубок мира. Норвежцы испугались не коронавируса, а неминуемого поражения

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