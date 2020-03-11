Тренер спринтерской сборной Норвегии Арильд Монсен запутался в правилах начисления очков в Кубке мира по лыжным гонкам.

Монсен в интервью телеканалу NRK заявил, что 200 очков за победу в многодневке «Спринт Тур» пойдут лишь в общий зачет «Большого хрустального глобуса», а не в зачет малого Кубка. Это также значило бы, что в розыгрыше спринтерского «Глобуса» оставалось бы 150 очков – по 50 за победу в каждой из трех гонок «Тура».

Идущий первым Йоханнес Клебо опережает ближайшего преследователя не из Норвегии (у скандинавов весь топ-3) на 165 баллов. По мнению Монсена, Клебо должен был досрочно стать обладателем «Малого хрустального глобуса».

«Очки идут в зачет обоих кубков, мы отдельно это проговаривали в Осло. Должен признать, что правила не на 100% были ясны, но в обсуждениях нашего комитета прослеживалось, что баллы присуждают и в тотал, и в спринтерский «Глобус», – уточнил рейс-директор FIS Пьер Миньерей.

– Если бы вы знали, то решение о пропуске этапов в Северной Америке было бы другим?

– Вряд ли. Позиция федерации была такой, что здоровье спортсменов важнее хорошего выступления, – ответил Монсен NRK.

Топ-3 «Малого хрустального глобуса» в спринте захватили норвежцы – у Клебо 550 очков, у Эрика Валнеса 405, у Пола Голбера 386. Четвертым идет итальянец Федерико Пеллегрино с 385 баллами.

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