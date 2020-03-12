Дистанционная сборная Швеции пропустит финальные этапы Кубка мира-2019/20. Но спринтерская национальная команда уже прибыла на многодневку «Спринт Тур» в США, поэтому выступит в гонках в Северной Америке.

«На основании новых рекомендаций, поступивших сегодня, хотим быть социально ответственными и остановить распространение инфекции», – сказал тренер шведских дистанционщиков Даниэль Фехраус.

В Скандинавии остались Эбба Андерссон, Шарлотта Калла, Фрида Карлссон, Моа Лундгрен, Йенс Бурман и Карл-Юхан Вестберг.

«Это чрезвычайная ситуация, которая остается во всех мировых новостях. Так что даже если мы сконцентрируемся на соревнованиях, что-то все равно будет обсуждаться. Знали, что могут быть изменения в календаре, и получили полную поддержку решения выступать дальше», – заявил тренер мужской сборной Швеции Маттиас Нильссон.

Таким образом, на «Спринт Туре» выступят Майя Дальквист, Анна Дювик, Йоханна Хэгстрём, Эмма Рибом, Линн Сван, Йонна Сундлинг, Линн Сёмскар, Мартин Бергстрём, Маркус Грате, Калле Халфварссон, Юхан Хэггстрем, Теодор Петерсон и Оскар Свенссон.

FIS уже отменила одну гонку многодневки в Миннеаполисе из-за коронавируса. Финал «Тура» в американском городе 17 марта не состоится, старты в канадском Квебеке 14 и 15 марта пока остались в календаре Международной федерации лыжного спорта.

Линн Свон и Йонна Сундлинг лидируют в зачете «Малого хрустального глобуса». У занимающей третье место словенки Анамарии Лампич на 37 баллов меньше, чем у Свон.

Финал Кубка мира в канадском Кэнморе запланирован на 20-22 марта.

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