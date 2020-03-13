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Спринты в Квебеке отменены, Большунов получит «БХГ» и «МХГ» по почте
Несколько ведущих команд отказались участвовать в соревнованиях и вынудили FIS принять логичное решение закончить сезон.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила об отмене «Спринт-тура» в Квебеке (Канада).
Сборная Норвегии не приехала на этап из-за угрозы распространения коронавируса, позже Канаду покинули сборные Швеции, Германии, Финляндии, Великобритании, США и Чехии. 13 марта о неучастии объявила принимающая соревнования Канада, и FIS решила отменить гонки.
- Dailyskier сообщает, что победители общего, дистанционного и спринтерского зачетов получат «Глобусы» по почте.
- Российский лыжник Александр Большунов выиграл общий и дистанционный зачеты, победителем спринтерского стал Йоханнес Клебо.
- У женщин «Большой хрустальный глобус» и дистанционный кубок выиграла норвежка Тереза Йохауг, спринтерский достался шведке Линн Сван.
За Большуновым – пропасть. Без Александра русские лыжи провалили бы сезон