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Спринты в Квебеке отменены, Большунов получит «БХГ» и «МХГ» по почте

Спринты в Квебеке отменены, Большунов получит «БХГ» и «МХГ» по почте
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Несколько ведущих команд отказались участвовать в соревнованиях и вынудили FIS принять логичное решение закончить сезон.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила об отмене «Спринт-тура» в Квебеке (Канада).

Сборная Норвегии не приехала на этап из-за угрозы распространения коронавируса, позже Канаду покинули сборные Швеции, Германии, Финляндии, Великобритании, США и Чехии. 13 марта о неучастии объявила принимающая соревнования Канада, и FIS решила отменить гонки.

  • Dailyskier сообщает, что победители общего, дистанционного и спринтерского зачетов получат «Глобусы» по почте.
  • Российский лыжник Александр Большунов выиграл общий и дистанционный зачеты, победителем спринтерского стал Йоханнес Клебо.
  • У женщин «Большой хрустальный глобус» и дистанционный кубок выиграла норвежка Тереза Йохауг, спринтерский достался шведке Линн Сван.

За Большуновым – пропасть. Без Александра русские лыжи провалили бы сезон

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