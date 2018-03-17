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Александр Большунов выиграл масс-старт классикой в Фалуне
Первый успех Большунова на Кубке мира.
Российский лыжник Александр Большунов стал первым в мужском масс-старте классическим стилем на 15 км. Гонка проходила в рамках этапа Кубка мира в Фалуне.
Большунов показал результат 36.59,8, его главный соперник – швед Калле Халфварссон, который пришел к финишу вторым – отстал на 1,3 секунды.
Третье место занял итальянец Франческо де Фабиани с отставанием 3,1 секунды.
- Большунов одержал первую в карьере победу на этапах Кубка мира.
- В гонке участвовали еще 7 россиян, лучший результат, исключая Большунова, показал Алексей Червоткин – пятое место с отставанием 5,2.
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