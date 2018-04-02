Елена Вяльбе: «Я категорически против фотографий лыжниц в стиле ню»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не одобряет участия лыжниц в откровенных фотосессиях.

«Олимпийский комитет России снимал календарь в стиле ню, лыжниц там не было. Я категорически против таких фотографий. Если каждая индивидуально готова сниматься, то это не должно быть связано со спортом.

Я не очень это приветствую. Если выйдет календарь и там не будет лыжниц, то вы будете знать, кто стал той самой Бабой Ягой, которая была против», – цитирует Вяльбе ТАСС.

Вяльбе занимает пост президента ФЛГР с 2010 года.

На ОИ в Пхёнчхане российские лыжники выиграли 8 медалей (3 серебряных и 5 бронзовых).

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