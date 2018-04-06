Самая титулованная спортсменка зимних Игр Марит Бьорген завершила карьеру

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38-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген заявила, что больше не видит причин продолжать спортивную карьеру из-за отсутствия мотивации.

«У меня нет вдохновения, чтобы на 100% посвятить себя еще одному сезону. Поэтому я завершаю карьеру», – цитирует Бьорген NRK.

Марит – самая титулованная спортсменка зимних Игр. Бьорген выиграла восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали. Бьорген 114 раз выигрывала на этапах Кубка мира, четырежды побеждала в общем зачете.

Ранее о завершении карьеры объявил норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Айнар Бьорндален.

В Пхёнчхане Марит выиграла золото в эстафете 4х5 и две бронзы: на 10 км и в командном спринте.

В 2015 году норвежка одержала свою единственную победу на многодневке «Тур де Ски».

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