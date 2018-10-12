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Сергей Устюгов: «Биатлон раскрутили настолько, что копаются даже в нижнем белье»

Устюгов: «Биатлон раскрутили настолько, что копаются даже в нижнем белье»
Eurosport

33 мин. назад

Завидует?

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, как относится к популярности биатлона.

«Столько внимания – это сложно. Раскрутили биатлон настолько, что копаются даже в нижнем белье. Думаю, что у нас такого не будет с нашим президентом Еленой Вяльбе, она такого не допустит. Она сама спортсменка, прошла через многое и не допустит такого», – цитирует Устюгова «Р-Спорт».

  • Сергей – победитель «Тур де ски»-2018/19.
  • Устюгов не смог приехать на Олимпиаду в Пхёнчхан – МОК просто не выдал ему приглашения.
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