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Сергей Устюгов: «Биатлон раскрутили настолько, что копаются даже в нижнем белье»
Завидует?
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, как относится к популярности биатлона.
«Столько внимания – это сложно. Раскрутили биатлон настолько, что копаются даже в нижнем белье. Думаю, что у нас такого не будет с нашим президентом Еленой Вяльбе, она такого не допустит. Она сама спортсменка, прошла через многое и не допустит такого», – цитирует Устюгова «Р-Спорт».
- Сергей – победитель «Тур де ски»-2018/19.
- Устюгов не смог приехать на Олимпиаду в Пхёнчхан – МОК просто не выдал ему приглашения.
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