Сергей Устюгов перенесет операцию после падения на тренировке на лыжероллерах

23 октября Сергей Устюгов получил травму во время тренировки на лыжероллерах на сборе в Италии, а на следующий день стало известно, что двукратного чемпиона мира ждет операция.

Устюгова госпитализировали в местную больницу, где диагностировали трещину в большом пальце руки.

«Завтра Устюгов прилетает в Москву, где ему будет сделана операция. Мы приняли решение обратиться в клинику, где лечатся и оперируются наши волейболисты. Травмы, подобные той, что случилась с Устюговым, у них обычное дело. По перспективам возвращения Устюгова в строй и его участию в первых стартах сезона пока ничего не могу сказать, поскольку мы располагаем только рентгеновскими снимками.

Возможно, врачи сумеют наложить Сергею лангету таким образом, чтобы он был способен даже с загипсованной рукой держать лыжную палку. Полагаю, что Устюгов будет продолжать тренировки, просто какое-то время они будут ограниченными», – сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе «Р-Спорт».

Сергей – победитель «Тур де ски»-2016/17.

Устюгов не смог приехать на Олимпиаду в Пхёнчхан – МОК просто не выдал ему приглашения.

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