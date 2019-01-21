Мюнхенская прокуратура займется делом о кровяном допинге в лыжных гонках после заявления Дюрра

Прокуратура Мюнхена начала разбирательство по делу о кровяном допинге в лыжных гонках по мотивам дисквалификации австрийца Йоханнеса Дюрра на ОИ-2014 в Сочи. В январе 2019-го лыжник признался, что воспользовался советами партнеров по команде, чтобы получить запрещенный препарат, и симулировал астму.

«Впервые мы получили информацию от спортсмена о том, что инцидент о кровяном допинге произошел на территории Германии. Эта информация очень важная для нас», – рассказал глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер Sportschau.

Главное препятствие, которое может помешать ходу дела – пятилетний срок, прошедший с момента дисквалификации Дюрра. К тому же, сам лыжник не планирует раскрывать имена людей, которые связаны с его заявлениями по поводу симуляции астмы.

«Я не называю соучастников по многим причинам. Это не поменяет саму систему – потребность в ней велика. Когда два или три человека выводятся из игры, следующие просто следуют их примеру. За этим стоит нечто большее», – цитирует Йоханнеса ресурс. Австриец проходит по делу о кровяном допинге в качестве свидетеля.