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Мюнхенская прокуратура займется делом о кровяном допинге в лыжных гонках после заявления Дюрра
Хотя после ключевого эпизода в разбирательстве прошло 5 лет.
Прокуратура Мюнхена начала разбирательство по делу о кровяном допинге в лыжных гонках по мотивам дисквалификации австрийца Йоханнеса Дюрра на ОИ-2014 в Сочи. В январе 2019-го лыжник признался, что воспользовался советами партнеров по команде, чтобы получить запрещенный препарат, и симулировал астму.
«Впервые мы получили информацию от спортсмена о том, что инцидент о кровяном допинге произошел на территории Германии. Эта информация очень важная для нас», – рассказал глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер Sportschau.
Главное препятствие, которое может помешать ходу дела – пятилетний срок, прошедший с момента дисквалификации Дюрра. К тому же, сам лыжник не планирует раскрывать имена людей, которые связаны с его заявлениями по поводу симуляции астмы.
«Я не называю соучастников по многим причинам. Это не поменяет саму систему – потребность в ней велика. Когда два или три человека выводятся из игры, следующие просто следуют их примеру. За этим стоит нечто большее», – цитирует Йоханнеса ресурс. Австриец проходит по делу о кровяном допинге в качестве свидетеля.
- В 2014 году Дюрр получил дисквалификацию на 2 года за употребление запрещенного препарата эритропоэтина. В январе 2019-го лыжник рассказал в эфире немецкого ARD, что в тот момент партнеры по команде посоветовали ему сымитировать астму, чтобы получить статус «терапевтического исключения», позволяющий принимать запрещенные препараты.
- Допинг-проба Йоханнеса показала положительный результат накануне гонки на 50 км на ОИ в Сочи.