Imago

Мюнхенская прокуратура займется делом о кровяном допинге в лыжных гонках после заявления Дюрра

Мюнхенская прокуратура спустя 5 лет займется делом о кровяном допинге в лыжных гонках
Eurosport

10 ч. назад

Хотя после ключевого эпизода в разбирательстве прошло 5 лет.

Прокуратура Мюнхена начала разбирательство по делу о кровяном допинге в лыжных гонках по мотивам дисквалификации австрийца Йоханнеса Дюрра на ОИ-2014 в Сочи. В январе 2019-го лыжник признался, что воспользовался советами партнеров по команде, чтобы получить запрещенный препарат, и симулировал астму.

«Впервые мы получили информацию от спортсмена о том, что инцидент о кровяном допинге произошел на территории Германии. Эта информация очень важная для нас», – рассказал глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер Sportschau.

Главное препятствие, которое может помешать ходу дела – пятилетний срок, прошедший с момента дисквалификации Дюрра. К тому же, сам лыжник не планирует раскрывать имена людей, которые связаны с его заявлениями по поводу симуляции астмы.

«Я не называю соучастников по многим причинам. Это не поменяет саму систему – потребность в ней велика. Когда два или три человека выводятся из игры, следующие просто следуют их примеру. За этим стоит нечто большее», – цитирует Йоханнеса ресурс. Австриец проходит по делу о кровяном допинге в качестве свидетеля.

  • В 2014 году Дюрр получил дисквалификацию на 2 года за употребление запрещенного препарата эритропоэтина. В январе 2019-го лыжник рассказал в эфире немецкого ARD, что в тот момент партнеры по команде посоветовали ему сымитировать астму, чтобы получить статус «терапевтического исключения», позволяющий принимать запрещенные препараты.
  • Допинг-проба Йоханнеса показала положительный результат накануне гонки на 50 км на ОИ в Сочи.

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Везунчик Раонич и потрясная Халеп в топ-5 ударов дня на Australian Open

01:38
Популярные видео
Победа и допинг-тест на мельдоний. Шарапова и другие чемпионки на австралийском мэйджоре
1 427 просмотров10 ч
«Теперь Карен возьмет у Рафы 2 сета». Прогресс Хачанова с Касаткиной и ошибки Шараповой в 2018-м
1 282 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться