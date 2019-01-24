Олимпийская чемпионка Данилова избила новогодней елкой директора школы, названной в ее честь

Двукратная чемпионка Олимпиады-1998 в лыжных гонках Ольга Данилова попала в скандал, связанный с избиением директора спортивной школы Екатерины Шаговой.

28 декабря Данилова пригласила к себе в кабинет директора «Спортивной школы по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Даниловой» и со слов Шаговой обвинила коллектив спортивной школы в непрофессионализме и заявила, что мероприятия в школе проводятся «на уровне сельпо».

Директор заметила, что Данилова не посещала учреждение в течение пяти лет, после чего экс-лыжница выдернула из горшка новогоднюю елку и ударила ей Шагову. По словам очевидцев, на елке оставались украшения и гирлянды. Шагова стала давать отпор, а Данилова якобы начала душить директора школы.

Шагова сняла побои в больнице и написала заявление в полицию, позже Данилова подала встречное заявление об избиении. Но областное УФД не стало возбуждать дело, так как экспертиза на выявила причинение вреда здоровью ни одной из сторон, сообщает «Новый город Александров».

Данилова – начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму города Александров Владимирской области.

Она выиграла два золота в Нагано: в эстафете и масс-старте.

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