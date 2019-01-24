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Олимпийская чемпионка Данилова избила новогодней елкой директора школы, названной в ее честь

Олимпийская чемпионка избила новогодней елкой директора школы, названной в ее честь
Eurosport

2 ч. назад

Вот это поворот.

Двукратная чемпионка Олимпиады-1998 в лыжных гонках Ольга Данилова попала в скандал, связанный с избиением директора спортивной школы Екатерины Шаговой.

28 декабря Данилова пригласила к себе в кабинет директора «Спортивной школы по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Даниловой» и со слов Шаговой обвинила коллектив спортивной школы в непрофессионализме и заявила, что мероприятия в школе проводятся «на уровне сельпо».

Директор заметила, что Данилова не посещала учреждение в течение пяти лет, после чего экс-лыжница выдернула из горшка новогоднюю елку и ударила ей Шагову. По словам очевидцев, на елке оставались украшения и гирлянды. Шагова стала давать отпор, а Данилова якобы начала душить директора школы.

Шагова сняла побои в больнице и написала заявление в полицию, позже Данилова подала встречное заявление об избиении. Но областное УФД не стало возбуждать дело, так как экспертиза на выявила причинение вреда здоровью ни одной из сторон, сообщает «Новый город Александров».

  • Данилова – начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму города Александров Владимирской области.
  • Она выиграла два золота в Нагано: в эстафете и масс-старте.
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