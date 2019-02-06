«Торжественная передача *********** айфона». Сергей Устюгов проиграл пари Евгению Белову

Российский лыжник Сергей Устюгов подарил Евгению Белову афйон за победу в эстафете на этапе Кубка мира. Это было условием пари, заключенного между спортсменами.

«Сегодня состоялась торжественная передача *********** [проигранного] на эстафете в Ульрисехамне айфона. Началось все с того, что на эстафету в Ульрисехамне я и Сергей Устюгов попали в разные команды.

У нас развился разговор, и прозвучала следующая фраза: «Если выиграет команда, где бегу я, то Устюгов подарит мне айфон». Слово сдержано», – написал Белов в инстаграме, а в следующем посте приложил видео с вручением телефона.

27 января команда в составе Евгения Белова, Александра Бессмертных, Дениса Спицова и Артема Мальцева стала первой.

Вторая команда с Устюговым завоевало серебро.

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