Instagram

«Торжественная передача *********** айфона». Сергей Устюгов проиграл пари Евгению Белову

«Торжественная передача *********** айфона». Устюгов проиграл пари Белову
Eurosport

8 мин. назад

Уговор есть уговор.

Российский лыжник Сергей Устюгов подарил Евгению Белову афйон за победу в эстафете на этапе Кубка мира. Это было условием пари, заключенного между спортсменами.

«Сегодня состоялась торжественная передача *********** [проигранного] на эстафете в Ульрисехамне айфона. Началось все с того, что на эстафету в Ульрисехамне я и Сергей Устюгов попали в разные команды.

У нас развился разговор, и прозвучала следующая фраза: «Если выиграет команда, где бегу я, то Устюгов подарит мне айфон». Слово сдержано», – написал Белов в инстаграме, а в следующем посте приложил видео с вручением телефона.

  • 27 января команда в составе Евгения Белова, Александра Бессмертных, Дениса Спицова и Артема Мальцева стала первой.
  • Вторая команда с Устюговым завоевало серебро.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Победный заезд Шиффрин в супергиганте, которая вырвала у соперниц 0,02 секунды

01:58
Популярные видео
Великая Вонн хотела красиво завершить карьеру, но ошиблась и чудовищно упала
4 945 просмотров9 ч
«Филадельфия» запорола выход 3 в 0 и получила в следующей же атаке
1 455 просмотров13 ч