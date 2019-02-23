5 лет назад завершилась Олимпиада в Сочи. Что стало с Легковым, Вылегжаниным и Черноусовым

Ровно пять лет назад закончилась Олимпиада в Сочи, и последний день вызвал у миллионов русских болельщиков незабываемые эмоции. В лыжном марафоне, последней гонке Игр, все медали достались России. Главную победу карьеры оформил Александр Легков, очередное серебро взял Максим Вылегжанин. Илья Черноусов забрал бронзу и доказал Елене Вяльбе, что она не зря повезла его в Сочи.

Дальнейшая жизнь троицы медалистов сложилась по-разному. Политика, чиновничество, жизнь в Швейцарии, коммерческие марафоны, скромное продолжение карьеры, допинговые обвинения – это все о них. 23 февраля 2014 года они стояли на одном подиуме, а к 23 февраля 2019 года их судьбы сильно разошлись в разные стороны.

Александр Легков, 35 лет

Александр ЛегковGetty Images

Тогда: после главной победы спортивный запал Александра кончился. В следующем сезоне он расхлебывал последствия золота – расстался с тренерами Бургермайстером и Кнауте, не взял ни одной медали фалунского чемпионата мира. Потом случился уход в политику и только один личный подиум Кубка мира. А в конце 2016-го поджидал доклад Макларена.

Легков должен был отстоять свое золото теперь не на лыжне, и он это сделал, пусть не с первого раза. Он нанял немецкого адвоката Кристофа Вишеманна и вместе с остальными русскими спортсменами доказал невиновность в CAS. Суды отняли у него желание возвращаться в лыжи.

Сейчас: Александр заявил о прекращении карьеры в сборной и иногда появляется на коммерческих гонках. Он уходил не в никуда, предварительно позаботившись о дальнейшей жизни. Еще в 2016 году он вступил в «Единую Россию», выиграл праймери, был избран в Мособлдуму и возглавил региональный штаб «Юнармии».

Максим Вылегжанин, 36 лет

Тогда: скромный Вылегжанин выбрал другой путь. Постоянные серебряные медали доконали Максима, и на ЧМ-2015 он гроссмейстерски выиграл скиатлон у Дарио Колоньи, а потом активно сопротивлялся рвущемуся вперед молодому поколению в лице Устюгова и не сдавал позиций. Конечно же, до отстранения.

Сейчас: на Максиме борьба за правду сказалась иначе – не выхолостила, а только разозлила. Он заехал на подиум первой же гонки после амнистии, отобрался в сборную России и спустя пять лет после Сочи побежит на чемпионате мира в Зеефельде. Текущий сезон станет для Вылегжанина последним, и у него тоже есть платформа на будущее – Макс возглавил родную федерацию лыжных гонок Удмуртии.

Максим Вылегжанин – чемпион мира-2015AFP

Илья Черноусов, 32 года

Тогда: Илья получил негласное звание самого загадочного русского лыжника. Он со скрипом отобрался на ЧМ-2015 и пропал с радаров: посреди турнира его супруга, швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, родила дочь. Черноусов отбегал за сборную следующий сезон, но результаты покатились вниз. Он окончательно осел на родине жены и чуть не взял двойную фамилию Черноусов-Гаспарин.

Сейчас: бронзовый призер Сочи связался с чехом Лукашем Бауэром и стал членом его частной марафонской команды, которая выступает в популярной серии Visma Ski Classics. Сначала Илья первым из русских лыжников выиграл 50-километровую Ля Диагонелу в Швейцарии, а в следующем сезоне стал первым русским победителем культовой Марчалонги – 60-километровой гонки в Италии.

Он никак не реагировал на временный статус олимпийского чемпиона в период отстранения Легкова и Вылегжанина, не ответил на обвинения в предательстве от Юрия Бородавко. Сейчас Черноусов молчит и готовится к Васалоппет – крутому 90-километровому марафону в Швеции.

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