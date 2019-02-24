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Александр Большунов: «Просил норвежцев оставить меня позади, а они ждали, пока я устану»

Большунов: «Просил норвежцев оставить меня позади, а они ждали, пока я устану»
Eurosport

36 мин. назад

Лыжи – это битва тактик.

Российский лыжник Александр Большунов, накануне завоевавший серебро в скиатлоне на чемпионате мира в Зеефельде, прокомментировал взаимоотношения с соперниками на трассе.

«Разочарован, что норвежские лыжники не выходили вперед и не помогали мне на дистанции. Я говорил с ними по пути и просил, чтобы оставили меня позади. Лидировал 3-4 круга, а они просто ждали, когда я устану, и начали работать к финишу», – цитирует спортсмена радио «Говорит Москва».

  • Большунов проиграл Шюру Рёте 0,1 секунды.
  • Александр завоевал 3 серебра и одну бронзу Игр-2018 в Пхёнчхане.

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