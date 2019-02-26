Скандинавская ходьба станет в России видом спорта. Она полезная, как лыжи, и сжигает жиры, как бег

Заниматься спортом – полезно, но скучно. Поэтому человечество изобретает и заново открывает новые виды, чтобы не превратиться в Ходора из «Игры престолов».

Зимой самый попсовый способ сжечь жиры – это сноуборд или горные лыжи. Более сбалансированный вариант – беговые лыжи. Их можно арендовать в любом парке и совместить с лесной прогулкой или семейным отдыхом. Проблема в погоде, потому что в южных регионах не набирается достаточной шапки снега, чтобы пробурить лыжню. Поэтому вместо обычного кросс-кантри люди тащатся по скандинавской ходьбе – прогулкам со специальными палками, но без лыж.

Идея пришла из Финляндии: еще в 1900-х атлеты летом тренировались со спортивными клюками, тогда это называлось лыжной прогулкой. В 1966-м молодая учительница физкультуры Ленна Яаскелайнен напомнила детям, как круто ходить с лыжными тростями в обеих руках. При такой нагрузке тело задействует 90% мышц, то есть столько же, сколько при занятиях зимним кросс-кантри. Спустя два десятилетия Яаскелайнен уже училась в университете Йювяскюля, создала упражнения для ходьбы с лыжными палками и подсовывала их преподам на уроках физры.

Скандинавская ходьбаGetty Images

В 1979-м экс-тренер университета Тампере Маури Репо издал книгу «Hiihdon lajiosa» или «Подготовительные методики в лыжных гонках». В ней Репо описал несколько вариантов, как поддерживать форму вне зимних периодов, и они очень похожи на способы, которыми пользуются современные скандинавские ходоки. После публикации за промоушен вида совместно взялись Ассоциация рекреационного спорта и активного отдыха Финляндии и Институт спорта в Виерумяки.

Тогда же, на рубеже 80-х и 90-х, к северной ходьбе подключились Штаты. Мужчина по имени Том Ратлин впервые узнал о европейском фитнесе в 1985-м и уже через три года основал Exerstrider Products – фирму, производившую специальные палки для скандинавской ходьбы (до этого люди занимались с обычными лыжными).

В технике Ратлина, которую он назвал Эксерстрайдер – видимо, сочетание слов exercise (упражнение) и stride (шагать) – были небольшие отличия от финских физруков. Например, в его палках не было ремешков, без которых невозможно ходить спиной вперед. Придуманный чуть позднее инвентарь для скандинавской ходьбы изогнут назад, чтобы сопротивление при движении вперед было более плавным. Том считает, что его методика дает большую нагрузку на тело: «Когда вы отталкиваетесь обеими руками, обратите внимание на интенсивность мышечных сокращений груди, пресса и спины». Современные ученые установили: при занятиях северной ходьбой или эксерстрайдером люди сжигают на 46% калорий больше, чем при уличной прогулке.

В 1994-м студент того самого института спорта в Виерумяки Марко Кантанева впервые провел занятия по новой методике, а еще через два года глава финской ассоциации активного отдыха Туомо Янтунен дал тренировкам определение – Sauvakävely или ходьба с палками.

Янтунен и Кантанева пришли к изготовителю спортивного оборудования Exel и предложили работать с ними. Так фирма переименовала Sauvakävely в Nordic Walking и создала инвентарь, чтобы и в Европе не ходили с лыжными палками. Когда в 2000 году энтузиасты создали Международную ассоциацию спортивной ходьбы, ее возглавил вице-президент Exel.

В мире прогулки с палками регулярно выбирают от 10 до 14 миллионов человек. В 5,5-миллионной Финляндии таким фитнесом занимаются около 500 тысяч человек, то есть забеги без лыж устраивает каждый 11-й житель. Исследователь института биомедицины Восточной Финляндии Мика Веноярви уверяет, что помимо Страны Суоми энтузиасты вида спорта живут в Швеции, Австрии и России.

На Руси скандинавская ходьба близка к тому, чтобы стать официально признанным видом. 19 февраля 2019-го правительство РФ постановило до конца месяца обеспечить его включение в реестр Министерства спорта и проработать вопрос по сертификации трасс.

Скандинавская ходьба, МоскваGetty Images

Сейчас уровень соревнований такой, что в 2018 году русские атлеты договаривались о поездке на чемпионат мира в Польшу в интернете. Любой желающий мог официально заплатить за участие около 400 евро (с учетом трансфера Берлин-Познань и обратно и гостиницей) и поучаствовать в главном турнире по скандинавской ходьбе. «Может, мы и не станем чемпионами, но точно прекрасно проведем время и запомним это путешествие!» – писали авторы идеи.

Да, у северной ходьбы имидж спорта для пенсионеров. Это более лайтовая версия бега, поскольку прогулки с палками меньше давят на сердечно-сосудистую систему. Они лучше снимают стресс, влияют на осанку и работу позвоночника – то есть формально очень помогают и сложившемуся организму, но для молодых людей ходьба с двумя тростями кажется нединамичной и скучной.

Скандинавская прогулка не заменяет обычную, зато классно выступает вместо утренней зарядки, к которой привык народ в СССР. Теперь люди не собираются во дворы на разминку. Они берут палки с резиновыми нашлепками и занимаются спортом уже по дороге на работу.