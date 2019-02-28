Помните Эмиля Юнссона? Он стал гидом лыжника-паралимпийца и выиграл чемпионат мира

Медалист Олимпийских игр и чемпионатов мира, трехкратный обладатель спринтерского Кубка мира Эмиль Юнссон завершил карьеру лыжника красиво – в конце сезона, перед шведской публикой и в один день с невестой Анной Хог. Летом Эмиль и Анна сыграли изящную свадьбу, а потом швед вернулся на лыжню. На паралимпийскую.

Юнссон теперь работает в тандеме с одним из лучших шведских спортсменов с ограниченными возможностями. Себастьян Модин – слабовидящий лыжник, выступающий в категории B1, где спортсмены слепы полностью или почти полностью, а Юнссон – его сопровождающий (гид). Себастьян родился в 1994 году, и его зрение всегда было слабым.

«В детстве я занимался разными видами спорта: баскетболом, флорболом, футболом, – рассказал Модин на своем официальном сайте. – Но играть в команде было нелегко из-за зрения. Лыжи появились в моей жизни довольно поздно – мне было 13. Потом зрение ухудшилось, оставалось выбирать между лыжными гонками и плаванием. Я выложился в лыжах и остался».

В 15 лет Себастьян отправился на Паралимпиаду в Ванкувер-2010 и завоевал бронзу, став самым молодым участником турнира. Через четыре года он взял три медали в Сочи – дважды был вторым и один раз третьим. Пхёнчхан тоже не принес долгожданного золота: лыжник уехал с дежурной бронзой и травмой. Пик карьеры – победа на чемпионате мира 2017 года.

Себастьян Модин в Сочи-2014Getty Images

Но после Сочи постоянный напарник Модина, Альбин Акерот, не продлил сотрудничество. Юнссон и Хог пришли на помощь паралимпийцу и в блоге кинули клич среди знакомых лыжников с просьбой: «Мы хотим сделать все, что в наших силах, и помочь ему найти одного или нескольких новых тренировочных партнеров».

Медаль Пхёнчхана Себастьян взял с помощью Робина Брюнтессона – чемпиона мира среди юниоров 2004 года, теперь – известного в лыжном мире шоумена. Из-за сильной занятости Брюнте в нескольких проектах партнерство тоже не получилось долгим, и после Паралимпиады Модин обратился к самому Юнссону.

«Да, я буду в команде, – рассказал Эмиль. – Я поражен тем, насколько он быстр. Это высокий уровень, высокие скорости. Мне будет трудно не отстать!»

Дуэт лыжника и его сопровождающего в конце февраля 2019 года отправился на чемпионат мира в американский округ Принс-Джордж. Турнир завершился на днях, и шведы покинули его с медалями. Юнссон помог Модину выиграть коньковый спринт – любимую лыжную дисциплину для обоих. Через несколько дней они взяли серебро длинной гонки классикой, где блистал канадец Брайан Маккивер, иногда выступающий среди здоровых лыжников.

«Себбе победил, а смазчики сработали просто отлично! – написал Юнссон в инстаграме после победы. – Так приятно получить золотую медаль, так здорово быть частью этой команды!»

В общем зачете Кубка мира Модин делит лидерство с Маккивером. На кубковых гонках ему помогает Йерри Арлин – трехкратный победитель Марчалонги. Паралимпийский лыжник нанял нескольких гидов на случай болезни одного из них.

Карлссон – сенсация классики на ЧМ. У нее такой же уровень потребления кислорода, как у Йохауг

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