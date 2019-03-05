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Третий эстонский лыжник признался в применении допинга
Список читеров продолжает расти.
33-летний эстонский лыжник Алго Кярп признался в употреблении запрещенных препаратов. Это уже третий спортсмен из Эстонии, который замешан в скандале.
«Я входил в двадцатку на этапах Кубка мира, но чувствовал, что моего уровня недостаточно, чтобы достичь того, чего хочу. Я думал, что допинг мне поможет войти в десятку.
Я сам не искал этой возможности, пока со мной не связался Мати Алавер», – цитирует Кярп Sport.
- Ранее в манипуляциях с кровью признались лыжники Андреас Веерпалу и Карел Таммьярв.
- По информации эстонской Федерации, тренеры сборной Мати Алавер и Андрус Веерпалу замешаны в скандале.
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