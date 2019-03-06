Йоханнес Клебо получил 16-дневный условный срок за аварию, случившуюся по его вине

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил условный срок в 16 дней за ДТП, которое произошло по вине 22-летнего спортсмена.

Инцидент случился в декабре в Тронхейме. Клебо въехал в стоящий перед ним автомобиль на перекрестке, а тот в свою очередь сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу. Ребенок не пострадал, как и водитель машины – беременная женщина. А вот пассажир другого авто получил травму спины, сообщает NRK.

Клебо получил штраф в 10 тысяч норвежских крон, также его лишили прав на 9 месяцев.

На последнем чемпионате мира Клебо взял 3 золотые медали.

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