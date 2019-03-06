Русские лыжи спасло чудо. После Ванкувера-2010 Елена Вяльбе звала в сборную допинг-тренера Алавера

Сотрясающий лыжные гонки скандал с кровяным допингом раскололся на две половины по географическому признаку. В центре внимания европейцев – немецкий доктор Марк Шмидт и его австрийские клиенты из лыж и велоспорта. Болельщиков из стран СНГ интересуют судьбы казахстанца Алексея Полторанина и его эстонского тренера Мати Алавера – фигуры такой же роковой, как сам Шмидт.

Полторанин пока молчит, но пойманные эстонские лыжники, когда дело приняло опасный оборот, дружно указали на Алавера. «У меня был разговор с Мати Алавером, который сказал, что есть контакт – если хочешь бегать на лыжах быстрее, то в Германии есть врач», – сказал 29-летний Карел Таммьярв, задержанный на чемпионате мира в Зеефельде. Оправдания тренера выглядели слабо: Алавер не отрицал, что поделился с лыжником номером телефона, но подчеркнул, что никогда не советовал ему употреблять допинг. Через несколько дней без давления извне в махинациях с кровью сознался Алго Кярп – его со Шмидтом тоже соединил Алавер.

Перед сезоном-2011/12 эстонец едва не возглавил лыжную сборную России. «По моему мнению, Мати Карлович – лучший тренер лыжников в мире», – Елена Вяльбе была очарована Алавером и предложила эстонцу солидный денежный контракт. Торги шли долго, но Алавер отказался – в момент переговоров полыхнул допинговый скандал с его лучшим учеником Андрусом Веерпалу.

Алавер пил водку с советскими тренерами, а те называли его фашистом

55-летний Алавер – последователь советских лыж. Он никогда не был сильным спортсменом, сразу заинтересовавшись тренерскими методиками. Мати закончил университет в Тарту и с 1976-го по 1992-й тесно общался со специалистами из СССР: сотрудничал с научными бригадами национальной сборной, участвовал в тематических конференциях. Алавер лично знает тренера Александра Большунова и Натальи Непряевой Юрия Бородавко, а также Александра Грушина и Николая Лопухова.

БородавкоGetty Images

Алавер называл себя профессиональным шпионом в стане советских лыж. В 1980 году сборная СССР готовилась к зимней Олимпиаде на трассах грузинского Бакуриани, и эстонец был там же: подмечал, запоминал и записывал. У него сохранились даже тренировочные дневники, а в Лэйк-Плесиде медали выиграли великие Николай Зимятов, Раиса Сметанина и Галина Кулакова.

«Что там было? Это была и Большая Академия, и школа коммунизма, водки мы там выпили немало. Мне надо было пить с русскими тренерами, чтобы я мог с ними общаться. Один раз уже глубокой ночью они мне сказали, я хорошо это запомнил: «Мати, ты фашист, но ты хороший фашист», – рассказывал Алавер в интервью «Лыжному спорту» во время ЧМ-2009.

Вяльбе уговаривала Алавера почти год

Ванкувер-2010 был невероятным спадом для всех русских зимников – и лыжников в том числе. Спринтеры Юрия Каминского собрали медали (Никита Крюков даже взял золото), а дистанционщики уехали ни с чем. Талантливым Александру Легкову и Максиму Вылегжанину, чье поколение тогда задавало темп, нужна была встряска.

Крюков и ПанжинскийImago

После Игр-2010 Вяльбе приняла ФЛГР от Владимира Логинова и анонсировала перемены в преддверии Сочи. Постолимпийский сезон ехали с тем, что есть – Елена Валерьевна вступила в должность летом, когда подготовка к сезону была в процессе. На следующий год она запланировала приглашение Алавера – как минимум до Сочи. Предложение было сделано сразу: эстонцу, имеющему действующий контракт со своей командой, оставалось только решить. Он сразу сказал, что доработает сезон-2010/11 со эстонской командой и ее лидером Андрусом Веерпалу.

По мнению Вяльбе, в России Алавер получил бы намного больше денег, но переговоры затянулись. Приближался ЧМ-2011 года в Осло – тот, где Петтер Нуртуг стал двукратным королем лыж, а Легков снова провалился. От назначения Алавера сборную России спас допинг. 23 февраля, за день до спринта на ЧМ, 40-летний Веерпалу вдруг объявил о завершении карьеры. Устал, мучают старые травмы – привычная риторика.

В апреле эстонские медиа связали поспешное решение с положительной допинг-пробой, которую он якобы сдал в январе. Инсайд подтвердился – Веерпалу поймали на запрещенном гормоне роста. Через десять дней Алавер отказал Вяльбе – важнее было помочь Андрусу с оправданием. Лучшего лыжника Эстонии позже оправдал CAS, допустив возможность процедурной ошибки. Теперь верить Веерпалу и Алаверу гораздо сложнее.

Полторанин тоже пострадал от Алавера

После Олимпиады в Сочи Алавер стал тренером казахстанца Алексея Полторанина – двукратного бронзового призера ЧМ-2013. Полторанин потребовал у национальной федерации привилегий в виде отдельных тренировок и начал тесно общаться с командой Эстонии.

В Зеефельде Алексея поймала австрийская полиция. Сначала он сознался в применении кровяного допинга, но после выхода на свободу улетел из Австрии в Россию и поменял показания: он только хотел воспользоваться запрещенным методом, но не успел и рад этому.

Сомнений уже нет: непопадание Алавера в сборную России перед Сочи – невероятное счастье. Доклад Макларена и последовавшие после него разбирательства тоже не стали подарком для Легкова, Вылегжанина и остальных, но подмены анализов через дырку в стене, поцарапанные пробирки и переписка Родченкова – уровень гипотез, в которые верят не все. А реальные обвинения в кровяном допинге доктора Шмидта стали бы настоящим кошмаром. Россию бы не пощадили – Устюгов и Большунов вместо борьбы с норвежцами бегали бы сейчас на местных водокачках.

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