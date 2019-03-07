Русский лыжник победил на Универсиаде и словил дисквалификацию за нарушение на партнере по команде

Финал мужского спринта на Универсиаде получился скандальным из-за поведения русского лыжника Ивана Якимушкина.

Александр Терентьев лидировал в забеге, но идущий позади Якимушкин схватил его за палку в попытке замедлить. Терентьев вырвал инвентарь, но на финише стал только вторым, а Якимушкин пересек финишную черту первым.

Видео - Якимушкин нагло хватал Терентьева за палку в спринте и был дисквалифицирован после победы 01:01

Жюри рассмотрело эпизод и подтвердило вину победителя. Якимушкина дисквалифицировали, Терентьева переместили на первое место. Вторым стал казахстанский лыжник Ассет Дюссенов, третьим – представитель России Андрей Собакарев.

Якимушкин прошел централизованную подготовку к сезону в составе группы Олега Перевозчикова.

19-летний Терентьев – действующий чемпион мира среди юниоров в спринте.

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