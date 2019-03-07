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Русский лыжник победил на Универсиаде и словил дисквалификацию за нарушение на партнере по команде
Покажите это норвежцам, они лопнут от смеха и больше ничего не выиграют.
Финал мужского спринта на Универсиаде получился скандальным из-за поведения русского лыжника Ивана Якимушкина.
Александр Терентьев лидировал в забеге, но идущий позади Якимушкин схватил его за палку в попытке замедлить. Терентьев вырвал инвентарь, но на финише стал только вторым, а Якимушкин пересек финишную черту первым.
Жюри рассмотрело эпизод и подтвердило вину победителя. Якимушкина дисквалифицировали, Терентьева переместили на первое место. Вторым стал казахстанский лыжник Ассет Дюссенов, третьим – представитель России Андрей Собакарев.
- Якимушкин прошел централизованную подготовку к сезону в составе группы Олега Перевозчикова.
- 19-летний Терентьев – действующий чемпион мира среди юниоров в спринте.
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