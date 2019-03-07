Eurosport

Русский лыжник победил на Универсиаде и словил дисквалификацию за нарушение на партнере по команде

Русский лыжник победил на Универсиаде и словил дисквалификацию за нарушение на партнере по команде
Eurosport

3 мин. назад

Покажите это норвежцам, они лопнут от смеха и больше ничего не выиграют.

Финал мужского спринта на Универсиаде получился скандальным из-за поведения русского лыжника Ивана Якимушкина.

Александр Терентьев лидировал в забеге, но идущий позади Якимушкин схватил его за палку в попытке замедлить. Терентьев вырвал инвентарь, но на финише стал только вторым, а Якимушкин пересек финишную черту первым.

Видео - Якимушкин нагло хватал Терентьева за палку в спринте и был дисквалифицирован после победы

01:01

Жюри рассмотрело эпизод и подтвердило вину победителя. Якимушкина дисквалифицировали, Терентьева переместили на первое место. Вторым стал казахстанский лыжник Ассет Дюссенов, третьим – представитель России Андрей Собакарев.

  • Якимушкин прошел централизованную подготовку к сезону в составе группы Олега Перевозчикова.
  • 19-летний Терентьев – действующий чемпион мира среди юниоров в спринте.

Половина лыжного ЧМ позади, а золота все нет. Россия расхлебывает из-за тренерской несогласованности

Eurosport в телеграме

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте