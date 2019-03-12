Сергей Устюгов может досрочно завершить сезон из-за проблем с желчным

Двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов продолжает испытывать проблемы со здоровьем и, возможно, закончит сезон из-за этого раньше срока.

«Есть проблемы с желчным, лечусь, прохожу обследования. На этапе Кубка мира в Фалуне тоже не выступлю и, возможно, в этом сезоне вообще уже на старт не выйду», – цитирует Устюгова «Р-Спорт».

Устюгов почувствовал недомогание во время эстафеты ЧМ-2019, позже он снялся с марафона.

Он также пропустил два норвежских этапа Кубка мира: в Осло и Драммене.

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