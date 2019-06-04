Большунов, Устюгов и Клебо получат больше шансов на победу. Все из-за нового календаря у лыжников

В хорватском Дубровнике завершилось традиционное заседание Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Основной повесткой совещания было формирование календаря на сезон-2019/20 и рассмотрение предложений на следующие годы.

В 2020-м не будет ни чемпионата мира, ни Олимпийских игр. Главный трофей сезона – «Большой хрустальный глобус», и каждому претенденту предстоит формировать собственную тактику для его завоевания. FIS выложила исходные данные и предлагает всем серьезно подумать.

Формат «Тур де Ски» стал еще хуже

За победу в «Тур де Ски» дают 400 очков, и любимая всеми лыжными болельщиками новогодняя многодневка снова не даст заскучать в большие каникулы. Если мыслить категориями «под Клебо» и «под Большунова», то «Тур» опять выгоден норвежцу: два спринта, ни одной гонки длиннее 15 километров и только одна разделка, за которую теперь не будут назначаться бонусы. Но есть категория «под Устюгова», которому подходит и такой формат. Он не боится горы, где Клебо умирает.

Сергей Устюгов, Йоханнес Клебо и Симен Крюгер («Тур де Ски»-2019)Getty Images

Кстати, о горе. Одну изюминку «Тур де Ски» – 35-километровый пасьют из точки в точку – уже безжалостно убрали. Пришла очередь и второй: гонки преследования на Альпе ди Чермис больше не будет. Будет масс-старт, и это самое идиотское решение FIS за последние несколько лет.

Отставания перед финальной гонкой по-прежнему учитываются, но в уме, а не на экране. Ради зрелищной картинки все полезут в гору одновременно. После финиша не обладающий секундомером телезритель не поймет, кто выиграл «Тур де Ски», пока организаторы все не посчитают, а если телезритель еще и гуманитарий, ему будет вдвойне трудно.

Раньше все было очень наглядно, а теперь вероятный победитель может съехать туда, где его не выхватит ни одна камера – операторы предпочтут фокусироваться на классных горовосходителях. В последнем розыгрыше «Тура» мы видели Устюгова, упорно настигающего Клебо; Устюгова, которому не хватило до победы 16,7 секунды. По новым правилам средний горняк Устюгов приехал бы 11-м более чем в минуте от турнирного статиста Сьюра Рёте, а Клебо искали бы с фонарями почти в двух с половиной. Чтобы выявить из них двоих победителя, пришлось бы провести математические вычисления. Разве этого хотят любители лыж, только что встретившие Новый год? Разве почувствовал бы себя чемпионом все тот же Клебо, забравшийся в гору 27-м? Вопрос риторический, но Сергей на него уже ответил.

Появилась новая многодневка – нестандартная и креативная

Нововведение явно не под Йоханнеса – «Ски Тур» по трассам Швеции и Норвегии: Эстерсунд, Оре, Стролин-Мерокер, Тронхейм. Там шесть гонок, в которые все же входят два спринта, но их нивелируют 30-километровый пасьют и гонка на 38 километров из точки в точку через границу двух скандинавских стран. Горная местность не позволяет организовать пит-стопы, и лыжникам придется везти с собой питание в рюкзаке или на поясе.

38 побегут и мужчины, и женщины – это интересный опыт, который наконец стали учитывать не только на частных марафонах. Несколько лет назад шведка Мария Рюдквист бунтовала всерьез: как феминистку ее не устраивал тот факт, что мужские дистанции длиннее. Теперь Рюдквист может смело возобновлять карьеру.

Во время скандинавского тура все лыжники обязаны передвигаться между городами на особом поезде – иначе спортсмен рискует получить недопуск к следующей гонке и бан на всю многодневку. В поезде даже пройдёт одна из пресс-конференций. Количество очков пока не уточнили: обычно правила выкладывают в октябре перед стартом сезона. Но весомость и километраж намекают на аналогичные «Тур де Ски» 400 баллов – в таком случае две многодневки уравнивают русско-норвежские шансы.

Александр Большунов и Йоханнес Хёсфлот КлебоGetty Images

Спринты вновь превалируют

Количество длинных дистанционных гонок по сравнению с прошлым сезоном увеличилось: кроме стандартных десяток и пятнашек – два скиатлона, две гонки на 15/30 километров, феминистские 38 и Холменколленские марафоны – 30 и 50. Все это – сущий кошмар для Клебо и радость для Большунова с Устюговым, только и спринтов вместо 12 стало 14 – до такого количества их еще не доводили. Три спринта объединены в спринт-тур. Нетрудно догадаться, кто его выиграет – ставки можно делать уже сейчас. А русским лыжникам на дистанции придется рваться из комбинезонов наружу, чтобы увезти не только итоговую победу, но и промежуточные бонусы.

В лыжах появится смешанная эстафета

То, что действительно прибавит лыжам зрелищности – запланированная на самый конец сезона смешанная эстафета. Этот формат тестировали в нулевые годы, но он не прижился, а сейчас попробуют снова – на фоне биатлона. Как и в стандартной эстафете, четыре этапа включают в себя два классических и два коньковых. Длина одного отрезка – пять километров и у женщин, и у мужчин. Очередность пока не обнародована. FIS уже намекнула, что в тестовом режиме микст-эстафету проведут на ОИ-2022.

Обычно смешанки вводят, чтобы увеличить число претендующих на награды команд, но у FIS что-то опять пошло не так. Смешанные эстафеты обернутся очередной борьбой России и Норвегии, а шведские мужчины попытаются не угробить усилия действующих чемпионок мира и забрать третье место.

Марафон в Холменколлене через год станет раздельным

Расплатой за масс-старт в гору и увеличение количества спринтов суровым лыжным олдфагам бросили марафоны в Холменколлене. С сезона-2020/21 они будут проводиться в раздельном формате: мужчины побегут пять кругов по десять километров, женщины – три. Два круга по 25 было бы идеальнее, но в условиях излишней модернизации лыж это действительно королевский подарок. Если лидеры разных кругов не будут паровозить друг у друга на спине, эта гонка выявит действительно сильнейшего дистанционщика.

В последний раз разделка проводилась в Холменколлене в 2008-м – победил швед Андерс Сёдергрен. Потом стадион реконструировали, а с 2010-го началась эпоха масс-стартов. Последний был полностью русским – на подиуме стояли Большунов, Вылегжанин и Ларьков. Раздельный старт, кстати, выбила на совещании именно Россия: норвежцы скромно стояли в стороне и ждали проявления инициативы от других. FIS наконец-то стала считаться с ФЛГР и в кабинетах.

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Вспомним, как заканчивался сезон-2018/19:

Русские лыжники заняли весь подиум и ударно проводили Вылегжанина. Большунов снова лидер

Большунов взял бы тотал, если бы помог Устюгову на «Тур де Ски». Но это все равно был крутой сезон

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