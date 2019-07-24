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Переливавшие кровь на ЧМ австрийские лыжники дисквалифицированы на 4 года
Дали по максимуму.
Антидопинговое агентство Австрии объявило наказания для лыжников Макса Хауке и Доминика Балдауфа, замешанных в допинговом скандале во время ЧМ-2019.
На официальном сайте организации сообщается, что спортсмены получили по четыре года дисквалификации за применение запрещенных методов – в частности, переливание крови. Срок отсчитывается с 1 марта 2019 года и истекает 28 февраля 2023. Результаты аннулированы, начиная с 1 апреля 2016.
- Во время ЧМ-2019 в Зеефельде Хауке и Балдауф, а также два эстонских лыжника и казахстанец Алексей Полторанин, были задержаны австрийской полицией. Хауке во время рейда проходил процедуру переливания крови.
- Австрийцы и эстонцы признали вину, рассказав, что сотрудничали с немецким врачом Марком Шмидтом.
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