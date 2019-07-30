Федерация лыжных гонок Финляндии объявила о смерти Мона-Лизы Ноусиайнен (до замужества – Мальвалехто). Спортсменке было 36 лет.

«Она умерла после продолжительной болезни. Мы запомним ее великолепной лыжницей и музыкантом, и просто счастливым человеком», – говорится в заявлении команды.

«У меня нет слов. Ужасно грустно», – отреагировала двукратная олимпийская чемпионка из Польши Юстина Ковальчик.

«Мы оплакиваем смерть Моны-Лизы Ноусиайнен, которая вчера вечером проиграла борьбу с многолетней болезнью. Спасибо за твою улыбку и доброе сердце. Приносим соболезнования всем друзьям Мона-Лизы, ее семье и партнерам по команде», – прокомментировали трагедию в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

В сезоне-2012/13 Ноусиайнен дважды побеждала на этапах Кубка мира: в спринте и командном спринте.

Мона-Лиза была профессиональной аккордеонисткой, училась в Академии Сибелиуса и выиграла несколько музыкальных конкурсов.

Чемпионка Ванкувера-2010 в лыжной эстафете Вибеке Скофтеруд погибла, катаясь на гидроскутере

Качай приложение Eurosport для iOS или Android