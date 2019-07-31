Русские лыжники побеждают норвежцев даже летом. Устюгов и Большунов – герои лыжероллеров

С 31 июля по 4 августа в норвежском Саннесе пройдет главное лыжероллерное событие лета – фестиваль Blink. Там посоревнуются Устюгов, Белов, Ретивых и звезды мировых лыж из других стран. Они проверят кондиции на важном этапе подготовки: первая половина межсезонья почти завершилась.

Что такое лыжероллеры?

Летние лыжи, на которых гоняют по асфальту. Примитивное строение лыжероллера для чайников – два колеса и соединяющая их дощечка, но не все так просто. Как и зимние лыжи, роллеры бывают коньковыми и классическими, а разницу обеспечивает тип резины на колесе. Узкая – для конькового хода, широкая – для классики. В классические роллеры встроен противооткатный механизм, имитирующий мазь держания под колодкой, чтобы нога не проскальзывала назад.

В лыжероллерах тоже есть чемпионат мира (раз в два года) и этапы Кубка мира – их в разы меньше, чем зимой, но по итогам летнего сезона FIS тоже вручает «Большой хрустальный глобус». Топ-зимники игнорируют лыжероллерный Кубок мира и не желают тратить силы за мизерные призовые, но иногда приезжают на чемпионат мира и, как правило, все там выкашивают. Например, летние титулы есть у Марит Бьорген, Петтера Нуртуга, Шарлотты Каллы и Александра Большунова. На FIS-гонках используют скоростные лыжероллеры – скорость на спусках близка к экстремальной (значительно выше 30 км/ч). На шоу-гонках и летних фестивалях, где участвуют зимние топы, колеса более медленные, чтобы скорость была сопоставима со скоростью передвижения по снегу.

ЛыжероллерыGetty Images

В основном, все звезды предпочитают официальным стартам коммерческие: Blink, многодневку Toppidrettsveka (сезонов через пять можно научиться произносить это страшное слово правильно и без запинки) и марафон Alliansloppet. Разумеется, все проводится на территории Норвегии и Швеции, где лыжи – культ и летом, а Якоб Ингебригтсен и даже Сара Шёстрём не получают должных почестей по сравнению с Клебо и Каллой.

Как выступают на лыжероллерах русские?

Хорошо, как и зимой. Некоторые целенаправленно готовятся к лыжероллерному сезону, а на лыжах не попадают в топ-50 внутрироссийских соревнований. Ксения Конохова – неоднократная обладательница Кубка мира, но на снегу ее не будет и близко к вершине. Но и когда на популярных лыжероллерных фестивалях собираются чемпионы зимних стартов, Россия остается на высоте.

На прошлогоднем Blink мужская сборная взяла три гонки из четырех: Большунов выиграл классический марафон, Устюгов – 15-километровый масс-старт коньком, Ретивых – спринт. Русские тяжеловесы оставили норвежцам только гонку в гору. В этом году так не получится – Большунов и группа Бородавко выбрали главной целью на лето Toppidrettsveka. Зато команда Крамера будет в полном составе и поборется за медали не только в мужском зачете.

Что такое Blink и при чем тут права женщин?

В программе фестиваля – по четыре гонки для мужчин и женщин. Традиционно в Санднесе бегут марафон классикой (60 км), гонку в гору (7,5 км), коньковый масс-старт (10/15 км) и спринт. В последние два дня появятся биатлонисты – они побегут свой масс-старт и суперспринт на выбывание.

У Blink-2019 есть изюминка-обновление: гонку в гору под названием Lysebotn Opp можно пробежать либо привычным коньком (как Альпе-ди-Чермис на «Тур де Ски»), либо даблполингом – одновременным бесшажным ходом, когда ноги не задействованы, а работают на отталкивании только руки. Даблполинг – относительно новый тренд в мировых лыжах, с которым FIS активно борется. Он быстрее привычной классики, его используют при прохождении спринтов и марафонов, но даблполинг в гору – вдвойне сложное испытание. В нем мало эстетики и много самопреодоления.

Анонсируя новую гонку, организаторы сделали немыслимую промашку с точки зрения современных веяний – открыли только мужской класс, а женщинам сказали заявляться туда и выступать вне зачета. Лыжницы во главе с известной в хорошем смысле бунтаркой Юстиной Ковальчик сильно возмутились. Спортивному директору Арне Идланду пришлось признать ошибку.

«Мы были неправы, должен сказать честно. Гонка оказалась более привлекательной, чем мы ожидали. Мы думали, что у нас будет время только на один новый старт, просто чтобы опробовать концепцию – и это будет мужская категория. Но потом нас атаковали протестующие дамы. Мы были вынуждены создать женский класс. Отлично, что у них есть желание – мы решили, что должны выслушать дам, отнестись к ним серьезно и предоставить отдельную гонку», – заявил он.

Уже известно, что мужчины забили все 50 доступных стартовых слотов, а среди женщин в гору на руках полезут лучшие на данный момент марафонки – Ковальчик, а также шведка Бритта Йоханссон-Норгрен и норвежка Астрид Ойре Слинд. Йохауг и остальные наверняка предпочтут привычный конек.

Чем фестиваль так привлекает спортсменов и болельщиков?

У мероприятия богатая история: в 2015 году Blink отпраздновал 10-летний юбилей. В 2018-м был рекорд по количеству участников – более 200 зарегистрированных спортсменов, а бюджет составил около 2,5 миллионов евро. В этот раз в Саннес приедет 41 призер последних чемпионатов мира по лыжным гонкам и биатлону, для участия в массовых мероприятиях и молодежных гонках зарегистрировались около трех тысяч человек.

Лыжники и биатлонисты любят приезжать на Blink: принимающая сторона очень радушна и готова покрыть максимум расходов. Оргкомитет уточнил, что в прошлом году сборная России получила сверху примерно 10 тысяч евро – это траты на проживание и транспорт.

Глеб Ретивых отчитался, что группа Крамера уже высадилась в ближайшем от Санненса аэропорту в городе Ставангер. Помимо Глеба, на фото присутствуют Сергей Устюгов, Артем Мальцев, Иван Кириллов, Юлия Белорукова и аналитик Анатолий Волков. Они соскучились по стартам, болельщики – по эмоциям. Так что включаем норвежское телевидение и готовимся к зиме.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжных гонках, где уже есть расписание Blink и скоро будет ссылка на трансляцию

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