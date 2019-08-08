Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов считает присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта за восьмое место на ЧМ-2018 несправедливым по отношению к спортивным победам в индивидуальных видах.

«Как у нас все устроено в детско-юношеском спорте? Тренеру платят стипендию за результаты его спортсменов. Поэтому он выжимает юного человека до тех пор, пока тот выжимается. А то, что у него проблемы начинаются со здоровьем, плевать: давай следующего, заходи – народу в стране много. И так из года в год.

Обидно, когда футболистам за восьмое место на чемпионате мира дают заслуженных мастеров спорта и кричат так, будто это победа вселенского масштаба. Это обесценивает спортивные победы, особенно в индивидуальных видах», – цитирует Устюгова сайт Федерации лыжных гонок России.

Устюгов – двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски»-2016/17.

Сергей трижды брал золото ЧМ среди молодежи.

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