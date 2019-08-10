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Устюгов женился на лыжнице сборной России Соболевой

Устюгов женился на лыжнице сборной России Соболевой
Eurosport

1 час назад

Еще одна топовая спортивная пара.

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов женился на лыжнице, чемпионке мира среди юниорок Елене Соболевой.

Фотографию с празднования выложил член сборной России Глеб Ретивых, подписав фото: «Новая семья».

  • О том, что Устюгов с Соболевой станут мужем и женой стало известно в апреле.
  • Устюгов – двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски»-2016/17. Сергей трижды брал золото ЧМ среди молодежи.

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