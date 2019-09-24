ВАДА проверяет астматиков. Как лекарство от болезни влияет на результат

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) наконец-то санкционировало крупное исследование о влиянии противоастматических препаратов на результаты спортсменов. Это напрашивалось раньше – в 2016 году, после астма-скандала в лыжной сборной Норвегии с Мартином Йонсрудом Сундбю и атлетами, принимающими лекарства без диагноза. Но лучше принять меры через три года, чем никогда.

Исследование заказали у Ульмского университета, к работе присоединились ученые из Кёльна и Берлина. Для эксперимента отобрали 24 добровольцев – спортсменов не элитных, но тренирующихся на высоком уровне. Затем им несколько раз давали максимальную нагрузку: иногда – с лекарствами от астмы, иногда – только с плацебо. После каждой сессии у испытуемых забирали анализ крови и мочи, а также образец мышечной ткани с помощью биопсии.

Итоги исследования были представлены 12 сентября в Ульме, но широкой аудитории они станут известны только в 2020 году.

Когда начались разговоры об астме?

В период расцвета биатлона в конце нулевых. Российские журналисты и спортивные комментаторы активно раскручивали новости об астме у норвежских лидеров: Уле-Айнара Бьорндалена, Туры Бергер. Позже оказалось, что у этих биатлонистов диагноза нет, но норвежцы всячески отрицали влияние препаратов на результаты. Аргументы казались убедительными: например, у Алексея Волкова тоже была астма, но он не стал бегать быстрее Фуркада. Астма-препараты в небольших дозах даже узаконили – мол, принимай, если тебе кажется, что будешь выступать лучше.

Уле-Айнар БьорндаленGetty Images

А потом прилетело дело Сундбю, который превысил разрешенную дозу сальбутамола в 10 раз и принимал лекарство с помощью небулайзера. В сговоре с норвежцами FIS скрывала информацию больше года и простила победителя Кубка мира – ничего бы не вскрылось, если бы возмущенное ВАДА не подало апелляцию в CAS.

Норвежские журналисты среагировали профессионально: сразу несколько изданий провели расследование и вскрыли старые факты.

Норвежцы проводили испытания астма-препаратов на здоровых лыжниках с 2011 года

На условиях анонимности телеканал TV2 процитировал слова нескольких норвежских спортсменов, знакомых с ситуацией. В 2011 году в лыжной и биатлонной командах запустили проект, по условиям которого 25 атлетов должны были употреблять противоастматические препараты вне зависимости от результата. Именно с 2011 года показатели норвежцев на лыжне стали расти в геометрической прогрессии.

Информацию подтвердили сборники – Тереза Йохауг и Дидрик Тонсет рассказали, что не имеют диагноза, но принимают лекарства: это помогает расширить дыхательные пути. Раскопали информацию и про Клебо, который тогда был просто перспективным юниором. На ЮЧМ-2016 специальные ингаляции делали и ему – не имеющему официального диагноза.

Астматики доминируют на Олимпиадах

Большинство медалей главных стартов в лыжах достается астматикам: VG привело статистику, по которой примерно 70 процентов норвежских медалей с 1993 по 2016 годы выиграли лыжники с диагнозом. А вот более точные данные от ARD: на Олимпиаде 2006 года 7,7 процентов заявленных на личные гонки лыжников имели диагноз. Именно они собрали 14,4 процента медалей. А в Ванкувере-2010 5,2 процента астматиков выиграли 15,6 процента медалей.

В 1993 году у Норвегии была госпрограмма по астме

Позже вскрылось, что норвежцы стали химичить гораздо раньше – еще в XX веке. Перед чемпионатом мира 1993 года в Норвегии существовала госпрограмма по употреблению лыжниками противоастматических препаратов. Затем, перед Олимпиадой-1994 в Лиллехаммере, норвежцы запустили проект по улучшению здоровья дыхательных путей олимпийцев.

Это тоже раскопали журналисты, а еще фактами поделилась бывшая лыжница Сири Халле: «Мне тоже предлагали лекарства от астмы, и я не понимала: зачем они мне, здоровой спортсменке? Никто не говорил прямо, что я сброшу несколько секунд, но говорили, что я выиграю от использования вентолина».

На что влияют препараты от астмы?

Пока ВАДА не предоставило официальные данные последнего исследования, ни о чем нельзя утверждать уверенно – мнения ученых разнятся. Норвежцы считают, что препараты только помогают больным спортивной астмой лыжникам – и больше ничего.

«Кто-то говорит, что это улучшает результаты, но есть много отличной литературы, показывающей, что это не так. Иначе ВАДА и МОК признали бы эти лекарства допингом. Развитие астмы у лыжников имеет естественное объяснение – тяжелые тренировки на холодном воздухе влияют на дыхательные пути», – объясняет 73-летний профессор университета Осло Кай-Хокон Карлсен, который возглавлял проект перед Фалуном-1993 и Лиллехаммером-1994.

Эрлинг Евне на ЧМ-1993Getty Images

Похожего мнения придерживаются другие ученые: Майкл Кеннеди из университета Альберты, а также специалисты из Дании, Швеции и США. Так что вентолин и симбикорт, призванные смягчить органы дыхательной системы после мороза, сами по себе не снимут с результата лыжника, биатлониста или триатлета минуту. Но астму часто лечат стероидами, а стероиды – явная прибавка к результату.

«Лекарства от астмы могут играть роль, – уверена доцент фармакологии Мария Кристина Парр. – Их употребление влияет на расширение бронхов, лучшее дыхание, лучшее поглощение кислорода, более высокую производительность. А еще эти препараты могут влиять на рост мышц».

Анаболический эффект – уже не шутка, а действительно грязный метод, который следует искоренить. Если ученые Ульмского университета думали в эту сторону и провели необходимые исследования, то астматиков прикроют – точнее, намекнут на неправомерность их способа. Но если эксперименты заключались только в реакции организма с препаратами/без препаратов, то ничего нового ВАДА не узнает.

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