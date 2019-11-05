Российский лыжник Сергей Устюгов пообщался с болельщиками на встрече в магазине Fischer. Eurosport.ru задал несколько вопросов и записал самые интересные ответы Сергея.

– Вы часто начинаете сезон в неоптимальных кондициях. Как прошла подготовка этим летом? Что планируете?

– Подготовка прошла почти без сбоев, а загадывать на сезон… Я не знаю даже, что завтра будет. Хочется показать достойный результат, надеть желтый биб и не снимать его до конца сезона, но посмотрим, как сложится.

Хотелось бы выиграть Кубок мира. Но если бы все так легко давалось, все бы свои желания исполняли. Впереди долгий сезон, сложный сезон без чемпионата мира, без Олимпийских игр, зато с Туром Скандинавии и «Тур де Ски». Для меня это интересные гонки, я люблю многодневки. Но не хочу загадывать.

– Поедете на национальный отбор в Рованиеми? Вообще вам нравится такого рода закрытый отбор или лучше простартоваться в Бейтостолене или Елливаре, где можно конкурировать с норвежцами и шведами?

– В Рованиеми будем тренироваться и готовиться к отборам, а оттуда поедем на этапы Кубка мира. Если такие же условия, как в прошлом году, будут, то, честно сказать, я не хочу туда ехать. Предпочел бы другое место – Сарисельку, Муонио, Елливаре. Потому что с оснежением там условия были лучше – я уже бывал в этих местах в это время. И трассы там более интересные. А отбор… У нас есть красная группа, которая уже отобрана на первые этапы, и осталось добрать нескольких человек. Я не особо в это углублялся.

Любые соревнования – хорошая тренировка перед Кубком мира. И если брать меня, то лучше бы в Бейтостолен поехать, там можно уже прочувствовать атмосферу этапов Кубка мира. В Норвегии-то совсем другой уровень лыжных гонок. У них любые соревнования проходят как Кубок мира. Чувствуешь эту атмосферу, этих болельщиков, заряжаешься этим, и, даже если что-то не получится, все равно подчерпнешь что-то полезное и не будешь волноваться на Кубке мира так, как раньше.

– Россия так и не смогла обыграть норвежцев на чемпионате мира в Зеефельде. В чем они сильнее?

– Тактически. Все видят, что российские лыжники сильные, но мы проигрываем тактически, маленько глупы. А как я это скажу? Давайте сработаем командой, вот ты сегодня выиграешь, и призовые поделим? Так, что ли?

У нас много групп, которые между собой конкурируют, много тренеров, которые между собой конкурируют. И как договариваться между спортсменами? Я могу договориться с ребятами в своей группе, мол, если что, помоги мне. А к другой группе как я подойду, как скажу? Это должно исходить от тренерского штаба или вышестоящего руководства. А я должен выйти и показать максимум.

– Но ведь был случай на «Тур де Ски»-2017, когда вам помогли.

– Я в шоке был, я не знаю, как это все получилось. Это, наверное, впервые в истории было такое, и надеюсь, еще повторится. Хотелось бы, чтобы наши лыжники не только сейчас, но и в будущем помогали друг другу. Ребята сработали просто на сто процентов. Все знали, что перед горой очень сложная гонка на классической трассе. И если б они не помогли…

– А как вы относитесь к тому, что норвежцы принимают противоастматические препараты?

– Я об этом не задумывался, честно. Но перед последней гонкой «Тур де Канада» запомнил один момент. Сундбю ко мне повернулся, баллончиком попшикался, и это было показательно с психологической стороны. В итоге он меня обогнал, и я запомнил этот момент, что он пшикался. А так все равно. Пшикается и пшикается. Потом вдвойне приятно выигрывать на финише.

Норвежцы хитрые. Курьезный случай был, когда я на скиатлоне пришел, а в моем боксе лежат то ли лыжи, то ли палки Сундбю. Я был маленько удивлен, подумал: как это так?

– Вы тренировались у Олега Перевозчикова, сейчас – у Маркуса Крамера. С кем бы хотели попробовать еще? В России или за рубежом?

– Если это было бы в России и не было бы выхода, то под занавес карьеры я бы попробовал у Бородавко. Но я не думаю, что выжил бы там. Там всякие старые травмы сложно даются при такой нагрузке. А так я бы попробовал потренироваться в норвежской сборной – это интересно.

– У вас в памяти есть гонка-кошмарный сон, про которую хочется забыть, но она всплывает?

– Это Сочи-2014, спринт. Одна из тех гонок, которая дала толчок к дальнейшим результатам, к подготовке. Я был на Олимпиаде, у меня были все возможности занять призовое место, я был хорошо готов.

– Там трасса была коварная. Может, неправильно спроектирована?

– Нет плохих трасс, есть плохие лыжники. Победителей не судят. Он выиграл, а остальным не повезло. Случается, бывает. Снег есть, лыжи есть – встали, побежали. В Сочи была не очень хорошая погода, но мы все бежим в одинаковую погоду. Я думаю, что хороший лыжник должен уметь бегать в любую погоду.

– А какая гонка в положительном плане сохранилась?

– Победа над Глебом Ретивых в 2010 году на юниорском первенстве в спринте, ха-ха. Она самая запоминающаяся, потому что я долгое время не мог его обыграть. Как ни пытался, как ни был готов – не получалось. А там его обогнал. Получил нереальное удовольствие от той гонки.

– Когда вас не допустили в Пхёнчхан, вы говорили, что разочаровались в Олимпийских играх. А сейчас, когда прошло столько времени? Изменилось мнение? Или Олимпиада уже не мотиватор?

– Участие в Олимпиаде – не мотиватор вообще. В одной я поучаствовал и уже знаю, что это такое. Сейчас мотивируют Кубок мира, чемпионат мира. Главная задача – Кубок мира, потому что в России не было победителя Кубка мира, всем хочется это сделать. Честно скажу – хочется, но не знаю, получится ли.

– Как вы думаете, кто из российских юниоров может выстрелить в этом сезоне?

– В нашей группе очень сильный парень тренируется, Иван Кириллов. Я надеюсь, что он разовьет свои лучшие качества уже в этом году. Кирилл Киливнюк тренируется либо у Перевозчикова, либо у Бородавко – точно не помню. У нас есть Андрей Краснов, спринтер – очень сильно добавил в этом году.

– У вас есть главный раздражитель? Может, кто-то из соперников?

– Это я сам. Я сам свой главный раздражитель. Если у меня что-то не получается, или какие-то случаются казусы – в этом виноват я сам. Я не могу перекладывать на других вину. Конечно, можно переложить на сервис, на плохие лыжи, но это нехорошо.

– Как поднять популярность лыжных гонок в России?

– По телевизору показывать для начала. Как там сейчас показывают? Через интернет, в основном, а не все сидят в интернете. Удобнее по телевизору. Недавно у нас была Олимпиада в Пхёнчхане, где наша команда выступила очень хорошо. Потом мы едем на чемпионат России в Сыктывкар. Там попробовали как-то осветить, но… показали где-то на YouTube-платформе, и все.

Возьмем тот же биатлон, возьмем футбол. Чем больше людей увидит, что есть возможность заниматься и тренироваться… У нас ведь очень много где снег есть, в парках люди просто катаются. В Екатеринбурге недавно насыпало буквально сантиметра полтора снега – вижу, едет дед на лыжах. Я и сам не ожидал – совсем чуть-чуть ведь снега выпало. Так соскучился, наверное. Он, видимо, также лыжи смотрит, где-то ищет. Я думаю, это не от успеха сборной зависит.

Спонсоры не особо идут в лыжные гонки, я даже пробовал сам для себя искать спонсоров – и никому не интересны лыжники. Я очень много в этом году заморачивался, спрашивал, узнавал, чтобы приобрести спортивную экипировку в свою спортивную школу. И есть люди, готовые помогать, но если бы я сам этим не заинтересовался, ничего бы не было, и никто бы не проявлял инициативу. Надо самим все узнавать.

– Норвежцы всегда выглядят расслабленными, веселыми и общительными, а российские лыжники внешне более суровы. Это правда так? В чем причина?

– У них тоже большая скамейка запасных, но при этом есть какое-то право на ошибку. А у нас если сойдешь, то больше может не быть другого шанса. Мы вышли на старт и вышли как на войну. А они вышли получать удовольствие. Не знаю, что нужно, чтобы это исправить. Но я думаю, все в сборной получают удовольствие и знают, для чего они здесь.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжных гонках, где есть интервью и с другими лыжниками

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