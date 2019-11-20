Закрытые отборы, новый Устюгов и 3 декрета. Елена Вяльбе – о новом лыжном сезоне для России

Зимний сезон летит навстречу с огромной скоростью и скоро накроет мир разборками лыжников, биатлонистов и других любителей холода. В русском биатлоне уже поскандалили насчет критериев отбора и их нарушения, а у лыжников все впереди – состав на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия) еще не определен. Что будет в сезоне-2019/20, разбираемся с президентом ФЛГР Еленой Вяльбе.

Отборы проходят в закрытом формате

Российские лыжники отбираются на первые этапы в финском Рованиеми с 20 по 23 ноября в закрытом формате – нет ни болельщиков, ни журналистов, ни трансляций: текстовых или видео. Результаты будут добываться по крупицам из соцсетей федерации, от спортсменов или аналитиков команды. В один из прошлых сезонов итоги гонки были написаны на листе бумаги от руки.

Решение в третий раз подряд выбрать местом для отбора финскую глубинку странно – это не приносит российским лыжам популярности. 22-24 числа в Бейтостолене и Елливаре будут отбираться на первые этапы норвежцы и шведы, и заявиться к кому-то из них, сразу почувствовав суровую конкуренцию, было бы более правильным решением.

«Если такие же условия, как в прошлом году, будут, то, честно сказать, я не хочу туда ехать, – говорил в интервью Eurosport.ru двукратный чемпион мира Сергей Устюгов. – Предпочел бы другое место – Сарисельку, Муонио, Елливаре. Если брать меня, то лучше бы в Бейтостолен поехать, там можно уже прочувствовать атмосферу этапов Кубка мира».

Сергей УстюговGetty Images

Но руководству виднее, и критиковать лыжников совсем уж оголтело за закрытый отбор не стоит: до сих пор связанных с этим скандалов не было. Тем более что лидеры команды зарубаться за попадание в состав не будут – им место уже обеспечили. А недавно появилась информация, что Россия заявлялась в Елливаре, но организаторы отказали из-за отсутствия мест в отелях. Зато пустили такие лыжные державы, как Китай и Монголия.

Елена Вяльбе: «Мы отбираем спортсменов на этапы Кубка мира, а в каком формате отбор – это уже не так важно для нас. Лидеры прошлого сезона не отбираются, остальные с учетом всех отборочных стартов побегут».

Большунов и Устюгов уже выиграли предсезонные гонки

Сборная России уже дебютировала на международных стартах в новом сезоне: группы Бородавко и Перевозчикова конкурировали с финнами в Муонио, лыжники Крамера зарубились с итальянцами в Рованиеми, и получилось неплохо. Во главе с Александром Большуновым русские вшестером попали в финал классического спринта, но на дистанции оба раза уступили самому титулованному лыжнику сборной Финляндии Иво Нисканену. На 10-километровке классикой Большунов уступил ему 40 секунд, на 15 километрах коньком 20 секунд проиграл Денис Спицов.

Устюгов свои коньковые 15 км выиграл, а в классическом спринте уступил только Глебу Ретивых. Зато оба оставили на третьем месте Федерико Пеллегрино – чемпиона мира 2017 года. «Хорошо начинать с победы. Сезон только начался, и я рад, что мне удалось победить Мальцева. Думал, проиграю, потому что шли ноздря в ноздрю. Очень рад, что сезон начинается хорошо» – сказал Устюгов после победы.

Елена Вяльбе: «Слава богу, Сергей решил проблемы со здоровьем. Он в хороших кондициях, скоро мы это увидим».

Лидеры женской сборной в декрете – осталась только Непряева

Полетевшая ввысь женская сборная в сезоне-2019/20 не разбавит гегемонию норвежек и шведок. Боевая единица остается только одна – вице-лидер общего зачета Кубка мира прошлого года Наталья Непряева. Юлия Белорукова воспользовалась сезоном без главных стартов и забеременела, ее примеру последовала Елена Соболева. Вяльбе в мае говорила о трех девушках, которые уйдут в декрет, и назвала только Белорукову с Соболевой. Третья, как утверждает источник Eurosport.ru – Анастасия Седова.

Наталья НепряеваGetty Images

Непряева в предсезонных гонках показала себя уверенно: выиграла в Муонио спринт и обе дистанционные гонки разными стилями у финских лидеров – Кристы Пярмякоски и Кертту Нисканен. В отсутствии конкуренции на Кубке мира тренерский штаб будет пробовать молодых дебютанток.

Елена Вяльбе: «Сначала молодым девочкам надо отобраться на этапы Кубка мира. В основном, это будут лыжницы из группы Егора Сорина». (В группе Сорина к сезону готовились Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук, Диана Головань и Нина Дуботолкина – Eurosport.ru).

Сборники могут поехать на лыжную стометровку

В биатлоне есть Кубок IBU, в лыжах вторым эшелоном назначен Континентальный кубок, который разбит на географические сегменты: Кубок Скандинавии, Кубок Восточной Европы, Кубок Альп и т.д. Но вместо Континентала не дотягивающие до суперэлиты лыжники едут гоняться в марафонскую серию Visma Ski Classics. В новом сезоне добавляется вариант для тех, кому не по душе трехчасовой заезд по зимнему лесу – появилась серия суперспринтов.

Суперспринт – лыжная стометровка, нововведение ради зрелищности и телевидения, которое пока не опробовали на Кубке мира, но очень хотят. Для начала образовали серию World Sprint Series из шести ивентов, один из которых состоится в марте в Москве, а другой стоит встык с этапом в Дрездене – специально, чтобы желающие звезды попробовали себя в новой гонке.

Елена Вяльбе: «Посмотрим, что за суперспринт получится. Пока рано говорить, кто может поучаствовать. Если не будут задействованы в этапах Кубка мира – конечно, пробегут».

Вяльбе дала совет летникам перед Олимпиадой

В период предолимпийских гонений на русский спорт команда Вяльбе попала в эпицентр событий. FIS отстранила Легкова и Вылегжанина, МОК не допустил в Пхёнчхан Устюгова, а самой Елене Валерьевне не выдали аккредитацию – она смотрела гонки с трибуны.

Сейчас в аналогичную мясорубку перед Токио-2020 попали летники, и имеющая печальный опыт Вяльбе дала совет: «Спортсменам – тренироваться, готовиться к Олимпийским играм и не думать о плохом».

Телеграм-канал Валерии Кукалевой о лыжных гонках, где мы ищем по финским лесам результаты русских отборов

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